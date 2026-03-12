Mamá utilizaba a su hija con discapacidad para grabar pornografía infantil en Castilla

Resumen: Capturada mujer en el sector de Castilla, Medellín, por grabar y difundir videos sexuales de su hija de 12 años con discapacidad. Ya fue enviada a la cárcel.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, confirmó la captura de una mujer de 37 años en el sector de Castilla, señalada de producir y comercializar material de explotación sexual de su propia hija, una pequeña de tan solo 12 años que padece una discapacidad cognitiva.

Lo que hace este hecho aún más repudiable, según las declaraciones del funcionario, es que la implicada no actuaba por dinero, sino que compartía los videos en grupos de WhatsApp como si se tratara de un fetiche personal, participando activamente en las vejaciones contra la menor.

La investigación que hoy tiene a esta mujer tras las rejas en la cárcel de El Pedregal comenzó en noviembre de 2025, gracias a que un ciudadano valiente denunció a la línea 123 que en un chat estaban rotando videos íntimos de una niña.

De inmediato, la Policía de Infancia y Adolescencia rastreó el origen del material hasta una vivienda en el noroccidente de la ciudad. Al identificar a la víctima, las autoridades descubrieron con horror que la persona que grababa los tocamientos y las barbaridades era su madre biológica, quien aprovechaba la condición especial de la niña para instrumentalizarla.

El secretario Villa calificó la situación como un acto “totalmente aberrante”, resaltando que la agresora disfrutaba difundiendo el contenido bajo esa lógica de fetiche enfermo en redes sociales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la Vicepresidencia

Tras la legalización de su captura en el Parque Canchas de la Paz, la mujer fue imputada por el delito de pornografía con menor de 18 años, un cargo que la mantendrá recluida mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, la niña fue rescatada de ese entorno de pesadilla y actualmente se encuentra bajo la custodia de su abuela, recibiendo toda la oferta institucional y psicológica para intentar sanar las heridas de un abuso perpetrado por quien debía protegerla.

Más noticias de Medellín