Resumen: Daphne Samara celebró su segundo cumpleaños sin la presencia de su madre, Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad. A pesar de la distancia, la influencer le envió un regalo especial que emocionó a la menor y a sus seguidores. La celebración estuvo marcada por sentimientos encontrados, mientras continúa la situación judicial de Barrera en Bogotá.

“Mamá Dane te ama con su vida” Epa Colombia sorprendió a su hija con un emotivo regalo de cumpleaños

La pequeña Daphne Samara celebró su segundo cumpleaños en un contexto muy particular: rodeada del cariño de su entorno cercano, pero sin la presencia física de su madre, la empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien actualmente cumple una condena privativa de la libertad en Bogotá.

A pesar de la distancia, la fecha no pasó desapercibida. Desde el lugar donde se encuentra recluida, Barrera hizo llegar un regalo especial para su hija, un gesto que generó emotividad entre los seguidores de la empresaria.

Un regalo que cruzó la distancia

En el video difundido, se observa cómo la pequeña es guiada con expectativa hacia una sorpresa preparada en una habitación. Antes de descubrir el regalo, Karol le pide que cierre los ojos y le anticipa que se trata de algo enviado por su madre.

“La mamá Daneidy te tiene una sorpresa, tienes que cerrar los ojos”, le dice, generando un momento de tensión y emoción. Segundos después, revela el detalle con entusiasmo: “A la una, a las dos y a las tres, mira la casa de Barbie que te tiene la mamá”.

La reacción de Daphne fue inmediata. Al abrir los ojos, se encontró con una casa de muñecas de tres niveles, acompañada de varias figuras en su interior. La escena dejó ver a la niña explorando el regalo con evidente alegría.

Como gesto espontáneo, envió un beso a su madre, un momento que fue destacado por quienes siguieron la publicación. El video estuvo acompañado por una frase cargada de afecto: “Mamá Dane te ama con su vida”.

Más allá del obsequio, la fecha estuvo marcada por emociones mixtas. Karol también compartió un mensaje en el que dejó ver el componente emocional que atravesó la celebración:

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“Amigas, les quiero contar que ayer cumplió dos añitos nuestra hermosa princesita. Les cuento que fue un día con muchos sentimientos encontrados debido a la situación que estamos viviendo, pero Dane y yo nos prometimos ser mucho más fuertes este año; nuestra mujer merece siempre estar feliz y tranquila. Anhelamos el día que podamos estar juntas”.

La situación judicial que marca el contexto

Mientras tanto, la situación judicial de la influencer sigue generando conversación pública. Barrera cumple una condena de más de cinco años de prisión por delitos relacionados con hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando fue grabada causando daños a una estación del sistema de transporte público en Bogotá. Desde entonces, su caso ha sido objeto de seguimiento mediático constante.

Actualmente, permanece en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, lugar al que fue trasladada tras haber estado inicialmente en otro centro de reclusión. Según las autoridades, esta decisión responde a condiciones de seguridad y no a privilegios, pese a que en semanas recientes han circulado versiones sobre presuntas irregularidades dentro del lugar.

Informes internos han mencionado situaciones como la incautación de dispositivos móviles, la presencia de un vehículo dentro del recinto y algunos episodios de convivencia con otras internas. Estas circunstancias derivaron en la apertura de procesos disciplinarios y en advertencias formales por parte de las autoridades penitenciarias.

Aun así, se determinó que la empresaria continuará en ese lugar, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas. Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se ha insistido en que su permanencia allí responde a criterios institucionales y que cualquier incumplimiento podría derivar en un traslado.

En medio de este panorama, la vida de Daphne transcurre bajo el cuidado de su madre, Karol, y su entorno familiar, con una presencia constante en redes sociales que ha permitido a los seguidores de Barrera conocer su crecimiento.

Desde su nacimiento, la niña ha ocupado un lugar central en la narrativa pública de la empresaria, quien ha manifestado en múltiples ocasiones el significado que tiene la maternidad en su vida.

Por ahora, la expectativa de su círculo cercano sigue puesta en el futuro, en la posibilidad de que madre e hija puedan compartir juntas este tipo de fechas sin intermediarios. Mientras tanto, cada gesto, por pequeño que parezca, adquiere un valor significativo dentro de su historia.