‘Niño bonito y no canta’, Maluma contó cómo superó las críticas en su carrera

El cantante paisa conocido como Maluma estuvo hablando sobre la criticas que recibió durante el inicio de su carrera musical. Juan Luis Londoño, nombre real del cantante, fue la portada de la prestigiosa revista Rolling Stones.

Hablando con dicho medio, Maluma reveló detalles tanto de su vida profesional como personal desde sus inicios en Medellín, Antioquia.

Lea también: «Que no milite en ningún partido»: Margarita Rosa a J Balvin por su tuit en apoyo a Cuba

“Me acuerdo que cuando salía, la gente decía: ‘este cabrón no es sino un niño bonito y no canta’ (…). No me daba ni siquiera rabia, sino ganas de superarme, me daba mucha motivación”, aseguró en última edición de la revista.