«Que no milite en ningún partido»: Margarita Rosa a J Balvin por su tuit en apoyo a Cuba

Margarita Rosa de Francisco, se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre el comentario del artista país J Balvin, quien manifestó su solidaridad con el pueblo cubano frente a la crisis por la que atraviesan actualmente.

El artista paisa publicó en su cuenta de Twitter #SOSCuba, tuit por el que recibió cientos de comentarios a favor y en contra. Por eso, la actriz también decidió pronunciarse, manifestando que siente admiración y respeto por el artista pero le pide que sea una voz para su propio país.

«A mí me encanta @JBALVIN. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido», escribió Margarita Rosa en Twitter.

Además, reflexionó sobre el papel de los artistas en los tiempos de crisis de su país, y dice que le inquieta que en ocasiones solo se pronuncien en favor de causas ajenas.

«Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo», puntualizó la actriz.

