Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades en La Estrella rescataron tres perros víctimas de maltrato animal. El agresor fue identificado tras un video que lo muestra golpeando a los animales en un ascensor.

Indignación en La Estrella: video muestra brutal maltrato a tres perros dentro de un ascensor

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado indignación en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. En un video difundido por la comunidad se observa a un hombre agrediendo a tres perros dentro del ascensor de una urbanización.

Las imágenes muestran cómo el individuo patea a los animales, los hala con fuerza y los mantiene en evidente estado de miedo. Los caninos, un cachorro dóberman y dos pastores alemanes, lucían visiblemente asustados.

Tras conocerse el video, la Alcaldía de La Estrella y la Policía Nacional acudieron de inmediato al conjunto residencial.

“Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”, indicó Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde del municipio.

Lea también: Inaugurada en Bogotá la Escuela de Talentos de Taekwondo con 119 jóvenes atletas

Los tres animales fueron rescatados y trasladados al programa ARCA, donde reciben atención veterinaria y protección.

“El agresor fue plenamente identificado. Desde la inspección de medio ambiente estamos adelantando el proceso sancionatorio y además instauraremos denuncia ante la Fiscalía”, añadió el mandatario local.

Las autoridades recordaron que, de acuerdo con la Ley 1774 de 2016 (Ley “Ángel”), el maltrato animal es un delito penal que puede conllevar sanciones económicas y penas privativas de la libertad.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier acto de crueldad contra los animales.

“No podemos permitir que hechos como este se normalicen en nuestro municipio ni en ningún lugar”, concluyó Gutiérrez.

Más noticias de La Estrella