La capital colombiana se convirtió en el epicentro del Taekwondo nacional con la inauguración de la Escuela de Talentos de esta disciplina.

El evento se llevó a cabo este domingo 9 de noviembre en el hotel Wyndham de Bogotá, bajo el liderazgo de Ana Edurne Camacho Corredor, secretaria general del Comité Olímpico Colombiano (COC).

La jornada marcó el inicio de un encuentro crucial para el deporte colombiano, contando con la presencia de 119 deportistas promesas, procedentes de 11 departamentos del país, incluyendo regiones como Cesar, Bolívar, Córdoba, Caquetá, Casanare y Meta, quienes fueron recibidos con una ceremonia de bienvenida en la tarde.

Durante su intervención, la secretaria general del COC, Ana Edurne Camacho, subrayó la trascendental importancia del programa.

“La importancia de este programa es muy alta, porque sabemos que de acá van a salir muchos atletas que van a continuar su vida deportiva”, afirmó Camacho, motivando a los jóvenes a ver el deporte como una forma de vida.

La Escuela de Talentos, impulsada como un proyecto del Ministerio del Deporte con el COC como aliado estratégico, busca precisamente promover espacios de crecimiento integral, tanto personal como deportivo, para los atletas en formación de diversas disciplinas a nivel nacional.

Inaugurada en Bogotá la Escuela de Talentos de Taekwondo con 119 jóvenes atletas

El encuentro nacional tiene como principal objetivo desarrollar habilidades motrices generales y específicas, junto a destrezas deportivas aplicadas, que permitan la identificación de posibles talentos dentro del Taekwondo.

Las actividades centrales, que incluyen la fundamentación técnico-táctica y la preparación física, comenzaron este lunes en el Palacio de los Deportes.

Los participantes se han dividido en grupos por género y edad: alevín (menores de 10 hasta 11 años) y cadete (de 12 a 15 años), y serán distribuidos por divisiones de peso para las actividades de combate.

La jornada inaugural no solo se centró en los atletas; también contempló un espacio formativo para el cuerpo técnico.

Posterior a la bienvenida, el equipo médico realizó un taller dirigido a entrenadores y deportistas, concluyendo con una charla técnico-metodológica para los formadores, preparando el camino para el trabajo de campo.

Adicionalmente, durante los próximos días, tanto deportistas como entrenadores participarán en charlas educativas de ciencias aplicadas y contarán con la guía de la juez internacional Johanna Palacio, quien abordará los nuevos cambios en el reglamento de la disciplina.

La inauguración de esta Escuela de Talentos en Bogotá reafirma el compromiso de las entidades deportivas nacionales con la reserva deportiva del país.

Al reunir a 119 jóvenes promesas y a sus entrenadores para un ciclo de formación integral y especializada, este programa sienta las bases para el futuro éxito del Taekwondo colombiano en el ámbito competitivo internacional, proyectando la disciplina no solo como una actividad ocasional, sino como un camino profesional y de vida para las nuevas generaciones.

Más noticias de Deporte