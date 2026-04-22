Resumen: TransMilenio y el Instituto de Bienestar Animal rechazan maltrato de un perro de seguridad en el Portal 20 de Julio. Solicitan retiro de los implicados.

¡Casi lo ahorcan! TransMilenio se pronuncia por presunto maltrato a un perro en Portal 20 de Julio

Un video difundido a través de redes sociales, que captó un presunto caso de maltrato animal en el Portal 20 de Julio, ha generado una ola de rechazo masivo en Bogotá.

En las imágenes se observa el momento en que dos operarios de una empresa de seguridad privada someten de manera violenta a un canino que asiste las labores de vigilancia en el sistema.

En las imágenes se observa que uno de los trabajadores tiró con fuerza de una correa sujeta al cuello del perro para reducirlo contra una estructura metálica, aparentemente con el fin de colocarle un bozal, mientras otra operaria también ejercía presión sobre el perro, dificultando visiblemente su respiración.

Ante la gravedad de los hechos, TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó de forma enfática este tipo de conductas que vulneran el bienestar de los animales en sus entornos operativos.

El ente gestor informó que ha solicitado formalmente a la empresa de vigilancia involucrada la individualización inmediata de los responsables.

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La entidad subrayó que el manejo de los perros de seguridad debe regirse estrictamente por los lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales prohíben cualquier acción que implique el maltrato o sufrimiento de los ejemplares durante la prestación del servicio.

Por su parte, Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), calificó el hecho como inaceptable y confirmó que, por instrucción directa del alcalde Carlos Fernando Galán, se solicitó el retiro inmediato del personal implicado.

Asimismo, se inició un proceso de inspección y vigilancia para verificar el estado de salud del perro afectado y de los demás animales que trabajan con dicha firma de seguridad.

TransMilenio reiteró que activará todas las acciones legales y administrativas correspondientes, asegurando que no se dará un paso atrás en la protección de los animales que prestan servicios para el Distrito.

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