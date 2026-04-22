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    ¡La presión de Trump funcionó! Las ocho mujeres iraníes que iban a a ser ejecutadas hoy se salvaron de la horca

    Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que “algunas han sido puestas en libertad”; se especula que serían cuatro

    Publicado por: SoloDuque

    ¡La presión de Trump funcionó! Las ocho mujeres iraníes que iban a a ser ejecutadas hoy se salvaron de la horca

    Resumen: Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que "algunas han sido puestas en libertad"

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    Minuto30.com .- A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos confirmó el giro en este caso que tenía en vilo a la comunidad internacional.

    Trump celebró la decisión escribiendo: “¡Excelentes noticias! Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como Presidente de los Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista”.

    Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que “algunas han sido puestas en libertad”.

    Para las mujeres que continúan detenidas, Trump aclaró que “se enfrentan a cargos que, si se confirman las condenas, darían lugar, como mucho, a penas de prisión”.

    Los procesos judiciales en el hermético sistema iraní siguen su curso, pero con la garantía (respaldada por la presión de EE. UU.) de que la pena capital fue descartada.

    Se especula que cuatro habrían sido dejadas en libertad y las otras cuatro pagarían hasta 30 días de prisión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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