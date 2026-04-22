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Resumen: Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que "algunas han sido puestas en libertad"

¡La presión de Trump funcionó! Las ocho mujeres iraníes que iban a a ser ejecutadas hoy se salvaron de la horca

Minuto30.com .- A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos confirmó el giro en este caso que tenía en vilo a la comunidad internacional.

Trump celebró la decisión escribiendo: “¡Excelentes noticias! Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como Presidente de los Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista”.

Las autoridades y el propio comunicado de Trump indicaron que “algunas han sido puestas en libertad”.

Para las mujeres que continúan detenidas, Trump aclaró que “se enfrentan a cargos que, si se confirman las condenas, darían lugar, como mucho, a penas de prisión”.

Los procesos judiciales en el hermético sistema iraní siguen su curso, pero con la garantía (respaldada por la presión de EE. UU.) de que la pena capital fue descartada.

Se especula que cuatro habrían sido dejadas en libertad y las otras cuatro pagarían hasta 30 días de prisión.