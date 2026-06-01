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Resumen: Un caso de maltrato animal en Bosa generó indignación en redes sociales luego de que un hombre fuera grabado mientras agredía a una perrita dentro de un conjunto residencial.

Indignación en Bogotá: captan a hombre pateando a una perrita amarrada

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado rechazo entre ciudadanos y defensores de los derechos de los animales en Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa, donde un hombre fue grabado mientras agredía a una perrita que se encontraba amarrada dentro de un conjunto residencial.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, muestran al animal descansando junto a la reja de una vivienda.

En el lugar también aparece una mujer realizando labores domésticas. En cuestión de segundos, un hombre que se encontraba cerca de la perrita se acerca y le propina varias patadas.

El video evidencia que el animal no estaba representando ningún riesgo ni realizando alguna acción que pudiera desencadenar la agresión.

La grabación también muestra que, tras los golpes, el sujeto ingresó a la vivienda y regresó con un balde de agua que lanzó sobre la perrita. Posteriormente, permaneció observando al animal sin mostrar reacción alguna frente a lo ocurrido.

El caso de maltrato animal provocó una ola de comentarios de rechazo en plataformas digitales.

De acuerdo con denuncias compartidas por algunos usuarios, esta no sería la primera vez que el hombre protagoniza comportamientos violentos contra la mascota, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

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Ante situaciones de maltrato animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de perros, gatos u otros animales domésticos.

Las personas que tengan conocimiento de casos similares pueden comunicarse a la Línea contra el Maltrato Animal 01 8000 115 161 o al número (601) 4399801.

Asimismo, cuando la agresión ocurra en flagrancia o represente una urgencia vital para el animal, se recomienda contactar de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

Las autoridades competentes deberán determinar ahora las circunstancias del caso y las posibles acciones que correspondan frente a la denuncia.

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