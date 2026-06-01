Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol aclaró su posición sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campañas políticas y pidió mantener sus símbolos al margen de debates electorales.

Polémica por la camiseta de la Selección: la Federación respondió tras reclamo de Iván Cepeda

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció sobre la controversia generada por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante actividades relacionadas con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de que el candidato Iván Cepeda solicitara públicamente una explicación sobre este tema.

La discusión surgió tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuando De la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y varios simpatizantes aparecieron en distintos actos de campaña vistiendo la camiseta.

La situación motivó cuestionamientos sobre la utilización de un símbolo deportivo en un contexto político y electoral.

A través de un comunicado, la Federación explicó que no tiene facultades legales para restringir el uso de la camiseta de la Selección Colombia en escenarios no comerciales.

La entidad recordó que cualquier ciudadano puede adquirir la prenda de manera libre en los puntos de venta autorizados por la marca que la comercializa.

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La FCF precisó que históricamente solo ha emprendido acciones legales cuando terceros utilizan la imagen o los distintivos de la Selección con fines comerciales que puedan afectar los derechos de propiedad intelectual de sus patrocinadores o aliados comerciales.

Asimismo, la organización reiteró que no participa en la distribución de la camiseta de la Selección Colombia, por lo que no tiene control sobre quién la compra o en qué espacios decide utilizarla.

En su pronunciamiento, la Federación hizo un llamado a mantener a la Selección Colombia, sus deportistas y sus emblemas al margen de las discusiones políticas y electorales.

La entidad destacó que el equipo nacional representa valores asociados al deporte, el trabajo colectivo y la unión de los colombianos.

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