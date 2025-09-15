Minuto30
    Seis oros que pintan de gloria a Colombia en el Mundial de Patinaje
    ¡Colombia deslumbra en el Mundial de Patinaje! Seis oros, pasión y gloria en Beidaihe, China. ¡Un inicio espectacular que nos llena de orgullo!. Foto: cortesía World Skate
    Resumen: El equipo colombiano de patinaje de velocidad ha comenzado el Campeonato Mundial en Beidaihe, China, con un desempeño sobresaliente, asegurando seis medallas de oro en las primeras dos jornadas. Entre los campeones se encuentran Kollin Castro, Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms, quienes destacaron en diversas pruebas como los 200 metros meta contra meta, 5.000 metros puntos, 10.000 metros eliminación y 500 metros más distancia. Este arranque impresionante, que incluye varios podios 1-2 para Colombia, ha posicionado al país con un total de 19 medallas, reafirmando su dominio en este deporte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El equipo colombiano de patinaje de velocidad ha tenido un inicio espectacular en el Campeonato Mundial que se celebra en Beidaihe, China, acumulando seis medallas de oro en las dos primeras jornadas de competencia.

    Kollin Castro, Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms son los seis patinadores que se han subido a lo más alto del podio.

    En la jornada del sábado, se disputaron las pruebas de 200 metros meta contra meta y 5.000 metros puntos.

    Andrea consiguió la primera presea dorada para el país en los 200 metros meta contra meta femenino con un tiempo de 18:897. El podio fue un 1-2 para Colombia, ya que Geiny Pájaro se llevó la plata.

    En la categoría juvenil, Mariana Imitola Vásquez debutó en mundiales con una medalla de oro en los 5.000 metros puntos.

    En la misma prueba, Luz Karime Garzón se llevó la plata en la categoría de mayores, mientras que Diego Molina se quedó con el bronce en la rama masculina juvenil.

    El domingo, Colombia continuó con su racha ganadora en las pruebas de 500 metros más distancia y 10.000 metros eliminación.

    En los 10.000 metros eliminación juvenil, Manuela Rodríguez se alzó con el oro, seguida de su compañera Mariana Imitola, quien sumó su segunda medalla del mundial con una plata.

    El dominio colombiano en esta prueba se extendió a la categoría de mayores. Gabriela Rueda se coronó campeona, superando a Luz Karime Garzón, que logró la plata.

    En la rama masculina, Juan Jacobo Mantilla también consiguió el primer puesto, confirmando su excelente forma.

    Finalmente, en los 500 metros más distancia, María Fernanda Timms se llevó el oro, y Kollin Castro sumó su segunda medalla del campeonato con la plata, asegurando otro 1-2 para el país.

    Con estos resultados, Colombia ya acumula 19 medallas en total, con un balance de seis oros, ocho platas y cinco bronces.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

