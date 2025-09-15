El equipo colombiano de patinaje de velocidad ha tenido un inicio espectacular en el Campeonato Mundial que se celebra en Beidaihe, China, acumulando seis medallas de oro en las dos primeras jornadas de competencia.

Kollin Castro, Mariana Imitola, Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms son los seis patinadores que se han subido a lo más alto del podio.

En la jornada del sábado, se disputaron las pruebas de 200 metros meta contra meta y 5.000 metros puntos.

Andrea consiguió la primera presea dorada para el país en los 200 metros meta contra meta femenino con un tiempo de 18:897. El podio fue un 1-2 para Colombia, ya que Geiny Pájaro se llevó la plata.

En la categoría juvenil, Mariana Imitola Vásquez debutó en mundiales con una medalla de oro en los 5.000 metros puntos.

En la misma prueba, Luz Karime Garzón se llevó la plata en la categoría de mayores, mientras que Diego Molina se quedó con el bronce en la rama masculina juvenil.

Seis oros que pintan de gloria a Colombia en el Mundial de Patinaje

El domingo, Colombia continuó con su racha ganadora en las pruebas de 500 metros más distancia y 10.000 metros eliminación.

En los 10.000 metros eliminación juvenil, Manuela Rodríguez se alzó con el oro, seguida de su compañera Mariana Imitola, quien sumó su segunda medalla del mundial con una plata.

El dominio colombiano en esta prueba se extendió a la categoría de mayores. Gabriela Rueda se coronó campeona, superando a Luz Karime Garzón, que logró la plata.

En la rama masculina, Juan Jacobo Mantilla también consiguió el primer puesto, confirmando su excelente forma.

Finalmente, en los 500 metros más distancia, María Fernanda Timms se llevó el oro, y Kollin Castro sumó su segunda medalla del campeonato con la plata, asegurando otro 1-2 para el país.

Con estos resultados, Colombia ya acumula 19 medallas en total, con un balance de seis oros, ocho platas y cinco bronces.

