Resumen: La Policía de Bogotá capturó a José Oliverio Silva, quien fue enviado a la cárcel por los delitos de hurto agravado y lesiones por presunto maltrato y abuso sexual contra la canina 'Keila'.

Capturan a hombre por abusar sexualmente de una canina en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo efectiva la orden de captura contra José, quien es señalado de participar en hechos de maltrato animal y abuso sexual contra una canina de nombre ‘Keila’.

Un juez de la República emitió la medida de aseguramiento con detención en centro carcelario.

La captura de José se realizó en la localidad de Chapinero, Bogotá, para cumplir con la orden de un juez.

Los hechos por los cuales se le investiga ocurrieron el pasado 5 de septiembre en el barrio Gibraltar de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando José presuntamente se llevó a la canina y la sometió a actos sexuales.

El pasado martes 23 de septiembre, un fiscal de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó al sujeto los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales.

Ante la contundencia de las pruebas y la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia es clave para luchar contra el crimen y el maltrato animal.

