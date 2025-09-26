Disidencias dejan cilindro explosivo por ‘inconformismo’ ante presión militar en Valdivia

Resumen: Hallan un cilindro con explosivos en una vía rural de Valdivia, Antioquia, presuntamente instalado por disidencias de las Farc como señal de inconformismo ante la presión militar.

Un cilindro explosivo fue hallado en zona rural del municipio de Valdivia, Antioquia, generando alerta e incertidumbre entre las comunidades. Las autoridades atribuyen la instalación del artefacto al frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hallazgo se registró en la vía que conecta el sector de Raudal Viejo con la vereda La Paulina, en la margen oriental del río Cauca.

La preocupación escaló luego de que circulara por WhatsApp un mensaje de alias «Barbas», presunto integrante del grupo armado ilegal, advirtiendo a la población evitar el tránsito por ese corredor rural.

El alcalde de Valdivia, Carlos Danober Molina, señaló que el explosivo habría sido dejado como una supuesta manifestación de inconformismo de los disidentes por los fuertes operativos de la Fuerza Pública en su contra.

Según el mensaje, el grupo armado se queja de que otros grupos armados ilegales no enfrentan la misma presión militar en la zona.

La Fuerza Pública ha intensificado su presencia en la zona del hallazgo para verificar la amenaza, neutralizar el artefacto y garantizar la seguridad de los habitantes de Valdivia.

