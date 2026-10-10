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Resumen: La Policía Antinarcóticos incautó 30 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en una maleta de bodega en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El equipaje tenía como destino Punta Cana, República Dominicana, y contenía 30 paquetes con la sustancia. Según las autoridades, el decomiso evitó la circulación de aproximadamente 75.000 dosis y representó una afectación superior a los $259 millones para las finanzas de las estructuras criminales. Por ahora, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

¡Maleta sospechosa en El Dorado! Descubren 30 kilos de cocaína que iban rumbo a Punta Cana

Un cargamento de 30 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue descubierto en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando uniformados de la Dirección de Antinarcóticos inspeccionaron una maleta de bodega que tenía como destino Punta Cana, en República Dominicana.

Durante la revisión, los policías encontraron 30 paquetes rectangulares que contenían la sustancia ilícita. El hallazgo se produjo en medio de los controles a los equipajes de vuelos internacionales, antes de que la maleta continuara su recorrido hacia el exterior.

El procedimiento hace parte de las acciones de las autoridades para detectar el transporte de estupefacientes desde las terminales aéreas colombianas. La Policía informó que el operativo se desarrolló en el marco de la Estrategia Esmeralda, enfocada en combatir el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

La incautación evitó la circulación de miles de dosis

De acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional, los 30 kilos de cocaína equivalen aproximadamente a 75.000 dosis que no llegarían a comercializarse. Además, el decomiso representaría una afectación superior a los 259 millones de pesos para las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, destacó el resultado obtenido durante la inspección del equipaje internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién era el propietario de la maleta ni han reportado personas capturadas por este caso. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre la procedencia del equipaje o las circunstancias en las que fue preparado para el viaje.

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Otros decomisos de cocaína reportados en Colombia

El hallazgo en El Dorado se suma a otras operaciones recientes contra el tráfico de estupefacientes en el país. Una de ellas se desarrolló en el río Meta, a la altura de Nueva Antioquia, en el municipio de La Primavera, Vichada, donde la Armada de Colombia incautó 1.042 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación.

🚨🇨🇴 #EsNoticia | 30 kilos de cocaína incautados en El Dorado. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La Policía Nacional, a través de @PoliciaAntiNar, frustró el envío de cocaína a Punta Cana. 💪 Golpe a las finanzas criminales por más de $259 millones y 75.000 dosis fuera del mercado. #DiosYPatria https://t.co/4MoFocVGMl — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) October 10, 2026

En ese procedimiento participaron el Ejército Nacional, la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Según la Armada, la operación evitó la distribución de más de 2,5 millones de dosis e impidió el ingreso de más de 56 millones de dólares a las finanzas de organizaciones criminales.

La institución también reportó que, en menos de 15 días, había decomisado más de 2,5 toneladas de cocaína en dos operativos realizados en ese corredor fluvial.

Otro caso ocurrió en el puerto de Cartagena, donde la Policía Antinarcóticos encontró 295 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor que transportaba torta de cacao. La carga procedía de Perú y tenía como destino España.

Según las autoridades, ese decomiso representó una afectación superior a los 1.618 millones de pesos para las finanzas criminales y evitó la circulación de cerca de 737.000 dosis.

En el caso del aeropuerto El Dorado, las autoridades mantienen pendiente establecer quién estaba detrás del equipaje en el que fueron encontrados los 30 kilogramos de cocaína.