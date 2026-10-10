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Resumen: Un hombre de 25 años fue capturado en Bogotá tras ser señalado de participar en el robo de $60 millones a un adulto mayor en el sector del 20 de Julio. Durante la huida, intentó escapar lanzándose al río Fucha, pero fue interceptado por la Policía. El detenido registra anotaciones judiciales por homicidio y hurto calificado, y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Se tiró al río Fucha para escapar! Cayó tras millonario robo a un adulto mayor en Bogotá

Un hombre de 25 años fue capturado en Bogotá luego de ser señalado de participar en el robo de $60 millones a un ciudadano de 65 años en el sector del 20 de Julio. Durante el procedimiento policial, el presunto implicado intentó escapar lanzándose al río Fucha, pero fue interceptado por los uniformados metros más adelante.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el hurto ocurrió después de que la víctima retirara el dinero de una entidad bancaria. Tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas lo habrían intimidado con un arma de fuego para despojarlo de la suma de dinero.

Tras conocer lo sucedido, las autoridades desplegaron un operativo que permitió ubicar a uno de los presuntos responsables. La información suministrada por la comunidad fue clave para alertar a los uniformados y facilitar la reacción policial.

Así fue el intento de escape por el río Fucha

Según explicó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, la alerta ciudadana permitió orientar a los uniformados hacia uno de los hombres señalados de participar en el hurto.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó evadir a las autoridades lanzándose al río Fucha. Sin embargo, la maniobra no le permitió escapar y los policías lograron interceptarlo metros más adelante, donde hicieron efectiva su captura.

«Esta persona, al intentar huir, intenta lanzarse al río Fucha. Esta persona, al momento de la captura, registra anotaciones por diversos delitos, entre los que se encuentran homicidio y hurto calificado», indicó el oficial.

El hombre, de 25 años, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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El capturado tenía anotaciones judiciales

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La Policía informó que el hombre registra varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio y hurto calificado. Estos antecedentes fueron mencionados por las autoridades tras el procedimiento de captura.

Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades señalaron al hombre de presuntamente participar en el robo de los $60 millones, ocurrido cuando la víctima acababa de retirar el dinero de una entidad bancaria. La información disponible no precisa si los otros dos presuntos implicados fueron identificados o capturados, ni si el dinero hurtado fue recuperado.

Policía pide solicitar acompañamiento al retirar grandes sumas de dinero

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que solicite acompañamiento policial cuando necesite retirar cantidades importantes de dinero de una entidad bancaria.

Según la información oficial, el banco le había ofrecido este servicio al ciudadano de 65 años, pero la víctima decidió no utilizarlo.

Las autoridades insisten en que solicitar acompañamiento puede contribuir a reducir los riesgos durante los desplazamientos con dinero en efectivo y recomiendan informar oportunamente sobre cualquier situación sospechosa.

Estas medidas hacen parte de las acciones de seguridad impulsadas en Bogotá bajo la estrategia Bogotá Camina Segura, con la que se busca fortalecer la convivencia y prevenir hechos delictivos en la ciudad.