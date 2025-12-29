Resumen: En Medellín, las autoridades investigan un aumento de envenenamientos de perros y gatos, con 250 casos reportados en 2025. Entre los incidentes recientes, dos bulldog francés, Paz y Apolo, murieron tras ingerir sustancias tóxicas en el patio de su vivienda, lo que ha generado alerta en la ciudad y llamado a denunciar estos hechos.

¡Maldad sin límites! Autoridades alertan por preocupante racha de envenenamientos de perros y gatos en Medellín

Medellín enfrenta un preocupante aumento en los reportes de intoxicaciones en animales de compañía, especialmente perros y gatos. Las autoridades, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), investigan decenas de casos ocurridos en entornos residenciales, parques y zonas de uso común.

Uno de los casos más recientes involucra a Paz y Apolo, dos perros bulldog francés de cuatro años, que fueron encontrados sin vida en el patio de una vivienda en Medellín. Según relató su dueña, Mariana Quiroga, en entrevista con TeleMedellín, la tragedia ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, mientras la familia celebraba la Navidad fuera de casa. Los animales presentaron síntomas de vómito, convulsiones y dificultad respiratoria, y en la escena fueron hallados fragmentos de vidrio, los cuales ahora son considerados elementos de prueba en la investigación.

“La primera escena que vimos fue a Apolo sin signos vitales. Horas después, Paz comenzó a convulsionar y, pese a llevarla inmediatamente a la clínica, tampoco sobrevivió. Todo apunta a una posible intoxicación”, relató Mariana. La familia espera los resultados de la necropsia para esclarecer las causas exactas de la muerte de sus mascotas.

Según la Fiscalía, los animales de compañía representan la mayoría de los reportes de maltrato que reciben. Julio César Aguirre Ramírez, director de la Unidad Forense Veterinaria de Gelma, explicó que aproximadamente 41 de cada 100 casos que ingresan a investigación corresponden a presuntas intoxicaciones, muchas veces vinculadas al uso de pesticidas o productos químicos en espacios públicos y residenciales. Durante 2025, el Grupo Gelma abrió investigaciones por 250 casos de intoxicación de perros y gatos.

Esto le podría interesar: Desmantelan red de corrupción que cobraba millonarias sumas para manipular procesos judiciales

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El funcionario destacó que uno de los principales desafíos es identificar a los responsables, ya que las sustancias tóxicas suelen dejarse en lugares abiertos sin testigos directos. “Se trabaja en determinar si las muertes fueron accidentales o intencionales, y se solicita la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso”, indicó Aguirre.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para evitar el uso indiscriminado de químicos que puedan poner en riesgo la vida de las mascotas y recordaron que, en Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, estableciendo sanciones penales y administrativas para quienes cometan actos de maltrato.

La historia de Paz y Apolo ha generado conmoción en redes sociales, donde la comunidad ha expresado su solidaridad con la familia y rechazo a cualquier forma de maltrato animal. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.