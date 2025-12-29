Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Denuncian accidente en Medellín: bus hacia el aeropuerto cerró a motociclista y huyó del lugar. El joven está grave y buscan a sus familiares.

Bus le habría cerrado el paso y dejado gravemente herido a motociclista en Medellín

Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales ha puesto en evidencia un accidente de tránsito ocurrido el pasado 25 de diciembre en Medellín, en el que un motociclista resultó gravemente herido y cuyo presunto responsable habría abandonado el lugar.

De acuerdo con la denuncia, un bus de servicio público que cubría la ruta hacia el aeropuerto habría cerrado el paso a un motociclista, provocando el siniestro vial.

En las imágenes, captadas desde otro vehículo, se observa el momento posterior al accidente, mientras el bus continúa su marcha sin detenerse para auxiliar a la víctima.

Según la denuncia, el motociclista quedó tendido en la vía con lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de su estado de salud. Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre su identidad ni sobre su evolución médica.

El denunciante hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido. Las autoridades de tránsito no se han pronunciado oficialmente sobre este hecho.

