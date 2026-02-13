Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

CAR declara nivel de prevención por mala calidad del aire en Mochuelo, Bogotá

La calidad del aire en la zona rural de la capital ha encendido las alarmas de las autoridades ambientales. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) oficializó la declaratoria de nivel de prevención en el sector de Mochuelo, luego de que el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire reportara un incremento crítico y progresivo en la polución.

Los análisis realizados entre el 2 y el 12 de febrero confirmaron que el material particulado (PM2.5) superó los límites permitidos, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del sur de Bogotá.

Según detalló la entidad, las concentraciones de contaminantes han registrado valores superiores a los 50 microgramos por metro cúbico en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo.

Ante este panorama, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, explicó que este nivel de prevención se ampara en el Decreto 1076 de 2015, permitiendo la implementación inmediata de medidas de mitigación.

“Buscamos implementar de manera oportuna acciones de control y seguimiento con el fin de reducir la exposición de la población”, señaló el funcionario tras conocerse los preocupantes datos técnicos.

La declaratoria implica restricciones severas para el sector industrial, así como la prohibición de quemas e incineraciones en la zona. Además, se intensificarán los operativos de tránsito para vigilar las emisiones del parque automotor, con un enfoque especial en la restricción de vehículos diésel que transitan por los principales corredores viales del sector.

La comunidad de Mochuelo deberá estar atenta a las recomendaciones de salud mientras la autoridad ambiental mantiene el monitoreo constante para determinar si la calidad del aire mejora o si es necesario escalar las medidas de control.

