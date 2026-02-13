El cuerpo de Faver Jhovany Vélez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, se encuentra el cuerpo de Faver Jhovany Vélez Vargas, de 30 años, nacido el 2 de septiembre de 1995 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo se registró el 11 de febrero de 2026 en la sede de Medellín, y hasta la fecha ningún familiar o conocido se ha acercado para solicitar información sobre el caso.

Se hace un llamado a los familiares de Vélez Vargas para que se acerquen a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.