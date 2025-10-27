Noveno capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: alias ‘El Viejo’ 

Resumen: Fiscalía captura a alias 'El Viejo' en Meta, noveno implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Será imputado por homicidio agravado y uso de menores.

La Fiscalía General de la Nación confirmó un nuevo e importante avance en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

En las últimas horas de este lunes 27 de octubre, fue capturado Simeón Pérez, conocido con el alias de ‘El Viejo’.

Con esta detención, asciende a nueve el número total de personas implicadas y capturadas por el asesinato.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Este resultado se suma a una captura reciente realizada el viernes pasado, y al proceso en curso de dos personas que ya aceptaron su responsabilidad a través de acuerdos. Entre ellas, se destaca el conductor de un vehículo usado en el crimen, alias ‘El Veneco’, condenado a 21 años, y el menor de edad responsable de perpetrar el ataque, quien recibió una medida de internamiento preventivo de siete años.

La Fiscalía ha reiterado que, pese a las amenazas que ha recibido uno de los investigadores principales de este complejo caso, las acciones judiciales y de protección continúan para garantizar que todos los responsables del magnicidio rindan cuentas ante la justicia.

