Dos muertos en choque de moto contra camioneta en vía Las Palmas – La Unión

Resumen: Grave accidente Las Palmas - El Retiro (sector La Fe) deja dos personas fallecidas tras colisión de moto y camioneta. La vía se encuentra en cierre total.
Un grave siniestro vial se registró en la tarde de este lunes 27 de octubre en la importante vía que conecta Las Palmas con La Unión, a la altura del sector La Fe en el municipio de El Retiro (kilómetro 19+700).
El accidente, que involucró una motocicleta de alto cilindraje y una camioneta, dejó como trágico saldo a dos personas fallecidas.
Hasta el momento, las identidades de las víctimas mortales, quienes se movilizaban en la motocicleta, son desconocidas.
Debido al lamentable suceso, la vía Las Palmas – La Unión presenta cierre total en el sector de Fizebad Lagos. En el lugar hacen presencia unidades de Tránsito, personal de Devimed y agentes de la Policía Nacional, quienes están a cargo de la inspección técnica de los cuerpos y el retiro de los vehículos.
Las autoridades de movilidad han solicitado a los conductores tomar vías alternas y tener paciencia, pues el cierre se mantendrá hasta que finalicen las labores judiciales necesarias para la investigación.
La vía Palmas – La Unión a la altura de Fizebad Represa (km 19+600), presenta cierre total por siniestro vial.
