Dos muertos en choque de moto contra camioneta en vía Las Palmas – La Unión

Un grave siniestro vial se registró en la tarde de este lunes 27 de octubre en la importante vía que conecta Las Palmas con La Unión, a la altura del sector La Fe en el municipio de El Retiro (kilómetro 19+700).

El accidente, que involucró una motocicleta de alto cilindraje y una camioneta, dejó como trágico saldo a dos personas fallecidas.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas mortales, quienes se movilizaban en la motocicleta, son desconocidas.

Debido al lamentable suceso, la vía Las Palmas – La Unión presenta cierre total en el sector de Fizebad Lagos. En el lugar hacen presencia unidades de Tránsito, personal de Devimed y agentes de la Policía Nacional, quienes están a cargo de la inspección técnica de los cuerpos y el retiro de los vehículos.

Las autoridades de movilidad han solicitado a los conductores tomar vías alternas y tener paciencia, pues el cierre se mantendrá hasta que finalicen las labores judiciales necesarias para la investigación.

La vía Palmas – La Unión a la altura de Fizebad Represa (km 19+600), presenta cierre total por siniestro vial. — Devimed (@Devimed) October 27, 2025

