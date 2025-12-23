Resumen: El magistrado y expresidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, fue víctima de un intento de atraco en el norte de Bogotá. Gracias a la rápida reacción de su conductor, el robo no se consumó y tanto él como sus acompañantes resultaron ilesos. El CNE expresó su solidaridad y pidió a las autoridades garantizar la seguridad del magistrado y su equipo.

Magistrado Álvaro Hernán Prada fue víctima de un intento de atraco en el norte de Bogotá

En la noche del pasado domingo, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, fue víctima de un intento de atraco mientras se desplazaba en su vehículo por el norte de Bogotá. Según los reportes y material visual conocido por las autoridades, varios sujetos armados intentaron interceptar la camioneta en la que se movilizaba.

El incidente ocurrió cuando al menos dos vehículos bloquearon la vía y varios hombres descendieron con la intención de abrir las puertas del automóvil y cometer el hurto. Gracias a la rápida reacción del conductor, Prada logró evitar el asalto y ponerse a salvo, impidiendo que el robo se consumara.

Sin embargo, la amenaza continuó minutos después. Uno de los acompañantes del magistrado, identificado como Juan Felipe, fue abordado por los mismos delincuentes tras separarse del vehículo unas cuadras más adelante. Según Prada, su amigo fue amenazado directamente con armas de fuego, un hecho que calificó como grave y que motivó su solidaridad pública hacia la víctima.

Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos.

Minutos después, atracaron a Juan Felipe, un amigo que me acompañaba, apuntándolo con armas. Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar. pic.twitter.com/9E8f9xqtZh — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) December 23, 2025

Esto le podría interesar: ¡Cayó el terror de Santa Rita! Cae alias ‘Moga’, el cerebro detrás de una masacre en Antioquia

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

A través de su cuenta en X, Prada relató la secuencia de los hechos, destacando la pericia de su conductor y lamentando que no se tratara de un episodio aislado en su experiencia.

El Consejo Nacional Electoral también se pronunció frente a los hechos, expresando su solidaridad con Prada y su equipo de seguridad. En un comunicado oficial, la entidad rechazó “de manera enfática cualquier acto que atente contra la vida, la seguridad y el ejercicio de la función pública”, y subrayó que este tipo de hechos afectan tanto la institucionalidad como la democracia. Asimismo, solicitó a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del magistrado y su equipo.