Resumen: La Policía Nacional, junto con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy, incautó más de 80 kilos de pólvora destinados a la venta ilegal en Patio Bonito. El operativo, realizado durante la temporada de fin de año, busca prevenir accidentes y proteger a la comunidad. Esta acción se suma a los controles realizados en Bogotá durante 2025, que han permitido confiscar más de 2,3 toneladas de pólvora y aplicar sanciones a quienes incumplen la normativa vigente.

¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

La Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy, incautó más de 80 kilos de pólvora que estaban destinados a ser comercializados de manera ilegal en un establecimiento del sector Patio Bonito. El operativo hace parte de las estrategias de prevención y control implementadas para proteger a la ciudadanía durante la temporada de fin de año, cuando aumenta la manipulación de fuegos pirotécnicos.

Durante la intervención, los uniformados realizaron inspecciones y detectaron que el material estaba almacenado de forma irregular. La Policía destacó que la venta y manipulación indebida de estos elementos representa un riesgo importante para la comunidad, especialmente para niños, niñas y personas mayores.

Este procedimiento se suma a los esfuerzos que la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado a lo largo de 2025, con más de 2,3 toneladas de pólvora incautadas en diferentes localidades de la ciudad. Además, se han impuesto más de 139 comparendos por infracciones relacionadas con la manipulación, tenencia y comercialización de pólvora.

Las acciones reflejan el compromiso de las autoridades por prevenir accidentes y proteger la vida de los habitantes, recordando que estas prácticas están reguladas por la Ley 1801 de 2016 y pueden acarrear sanciones económicas y administrativas.

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de manipular, almacenar o comercializar pólvora ilegal y destacó la importancia de denunciar cualquier actividad irregular a la Línea de Emergencias 123. La coordinación entre Policía, Alcaldía y Secretaría permite identificar rápidamente los puntos de venta ilegal, implementar medidas preventivas y proteger a los ciudadanos durante las celebraciones.

Las autoridades insisten en que la educación y la prevención son fundamentales para evitar accidentes y proteger la vida. Cumplir con la normativa vigente y reportar actividades ilícitas son medidas clave para mantener la seguridad durante la temporada navideña.