Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

    Estos operativos buscan proteger a la comunidad y prevenir accidentes durante la temporada de fin de año.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

    Resumen: La Policía Nacional, junto con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy, incautó más de 80 kilos de pólvora destinados a la venta ilegal en Patio Bonito. El operativo, realizado durante la temporada de fin de año, busca prevenir accidentes y proteger a la comunidad. Esta acción se suma a los controles realizados en Bogotá durante 2025, que han permitido confiscar más de 2,3 toneladas de pólvora y aplicar sanciones a quienes incumplen la normativa vigente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy, incautó más de 80 kilos de pólvora que estaban destinados a ser comercializados de manera ilegal en un establecimiento del sector Patio Bonito. El operativo hace parte de las estrategias de prevención y control implementadas para proteger a la ciudadanía durante la temporada de fin de año, cuando aumenta la manipulación de fuegos pirotécnicos.

    Durante la intervención, los uniformados realizaron inspecciones y detectaron que el material estaba almacenado de forma irregular. La Policía destacó que la venta y manipulación indebida de estos elementos representa un riesgo importante para la comunidad, especialmente para niños, niñas y personas mayores.

    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Este procedimiento se suma a los esfuerzos que la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado a lo largo de 2025, con más de 2,3 toneladas de pólvora incautadas en diferentes localidades de la ciudad. Además, se han impuesto más de 139 comparendos por infracciones relacionadas con la manipulación, tenencia y comercialización de pólvora.

    Esto le podría interesar: ¡El nuevo portero del DIM! Salvador Ichazo se despidió de los hinchas matecañas

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las acciones reflejan el compromiso de las autoridades por prevenir accidentes y proteger la vida de los habitantes, recordando que estas prácticas están reguladas por la Ley 1801 de 2016 y pueden acarrear sanciones económicas y administrativas.

    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de manipular, almacenar o comercializar pólvora ilegal y destacó la importancia de denunciar cualquier actividad irregular a la Línea de Emergencias 123. La coordinación entre Policía, Alcaldía y Secretaría permite identificar rápidamente los puntos de venta ilegal, implementar medidas preventivas y proteger a los ciudadanos durante las celebraciones.

    Las autoridades insisten en que la educación y la prevención son fundamentales para evitar accidentes y proteger la vida. Cumplir con la normativa vigente y reportar actividades ilícitas son medidas clave para mantener la seguridad durante la temporada navideña.

    ¡Iban a venderla en Patio Bonito! Incautan más de 80 kilos de pólvora listos para su comercialización ilegal

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.