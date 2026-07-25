Resumen: La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, se ha convertido en el centro de duras críticas y burlas en redes sociales tras cometer dos notables resbalones verbales: posesionar por error al prócer Simón Bolívar en lugar del vicepresidente electo Simón Molina durante la jornada del 20 de julio, y asegurar en una intervención posterior que el 14% de los colombianos trabaja "60 horas al día". Estos lapsus han servido de insumo para que sus detractores en plataformas digitales cuestionen severamente su preparación e incluso la tilden irónicamente de «esclavista», mientras la opinión pública se debate entre el humor, los memes y el malestar por las imprecisiones de la congresista.

Mafe Carrascal posesionó a Simón Bolívar y recordaron que dijo que en Colombia se trabajan 60 horas al día

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda (Mafe) Carrascal, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático y digital. Una seguidilla de equívocos en intervenciones públicas ha convertido a la congresista en tendencia en redes sociales, desatando desde burlas y memes hasta ácidas críticas de la oposición.

Del prócer de la Patria a la Mesa Directiva

El primer episodio ocurrió durante la crucial jornada del 20 de julio, fecha en que se instala el nuevo año legislativo en el Congreso de la República. Mientras se llevaba a cabo la votación y posterior posesión de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, a la congresista le correspondió anunciar al nuevo Primer Vicepresidente de la corporación, Simón Molina.

Sin embargo, traicionada por un lapsus de memoria o por la solemnidad de la fecha patria, Carrascal terminó nombrando y juramentando al mismísimo Libertador, Simón Bolívar. El momento no pasó desapercibido en el recinto ni en las transmisiones oficiales, generando risas inmediatas y un primer brote de comentarios en internet.

Un día de 60 horas: la pifia matemática

Cuando la marea del 20 de julio parecía bajar, a la congresista le recordaron una declaración sobre la realidad laboral del país. En medio de una intervención para argumentar sobre las jornadas de trabajo en Colombia, Mafe Carrascal afirmó con seguridad que el 14% de los trabajadores en el país laboran «60 horas al día».

Evidentemente, la representante intentaba referirse a un promedio de 60 horas a la semana, pero la imprecisión del término «al día» —imposible dentro de la física y la lógica del tiempo— no fue perdonada por los usuarios en plataformas como X (antes Twitter).

Aunque su declaración fue en 2023, Carrascal respondió en las últimas horas sobre este tema, por lo que volvió a ser tendencia.

Recordemos a la esclavista Mafe Carrascal: por ella las personas “trabajan 60 horas al día”. No sé cómo es posible que la gente vote por este tipo de personas. pic.twitter.com/mxALnVZuVM — Alfiler ® 🇨🇴  (@JohnFALFEREZS) July 24, 2026

Lluvia de críticas y memes en redes sociales

Como es habitual en el debate político digital, los comentarios no se hicieron esperar. Sectores críticos y detractores del Pacto Histórico aprovecharon la racha de desaciertos para cuestionar la preparación de la congresista.

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Entre las publicaciones más compartidas de las últimas horas destaca la reacción de un usuario que recriminó duramente su declaración:

«Recordemos a la esclavista Mafe Carrascal: por ella las personas ‘trabajan 60 horas al día’. No sé cómo es posible que la gente vote por este tipo de personas.»

Hasta el momento, la representante ha intentado tomar algunos de estos comentarios con frescura, atribuyendo las pifias al cansancio y al ritmo agitado de las jornadas legislativas.