Resumen: Un hombre de 43 años murió y otro resultó herido durante un ataque armado ocurrido en el barrio La Primavera, en el oriente de Cali. Tras el homicidio, se desató una violenta riña que obligó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

¡Madrugada de terror en Cali! Un homicidio desató violenta riña y obligó la intervención de la UNDMO

La madrugada de este sábado estuvo marcada por hechos de violencia en el barrio La Primavera, en el oriente de Cali, donde un ataque con arma de fuego dejó una persona muerta, otra lesionada y posteriormente provocó una alteración del orden público que obligó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente conocida como Esmad.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Cali, el hecho ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, cuando dos personas que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un punto del sector donde varias personas se encontraban reunidas y abrieron fuego.

Como consecuencia del ataque murió Laurencio Fernel Matabanchoy, de 43 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho, otro ciudadano resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

La reacción de la comunidad agravó la situación

Luego del homicidio, la tensión aumentó en el sector. Según la información preliminar conocida por las autoridades, varios testigos habrían identificado al presunto responsable del crimen, lo que desencadenó una reacción de un grupo de personas que intentó tomar justicia por mano propia.

En medio de esos hechos se presentó una confrontación que alteró el orden público y generó preocupación entre los habitantes del barrio, tanto para quienes permanecían en la vía pública como para quienes se encontraban en sus viviendas.

Ante la magnitud de la situación, unidades de la UNDMO hicieron presencia en el lugar con el fin de controlar la riña y restablecer la tranquilidad en la zona.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar plenamente a los responsables del ataque y establecer cómo se desarrollaron los hechos posteriores que derivaron en la intervención policial.

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Los fines de semana concentran buena parte de los homicidios en Cali

Las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali muestran que los fines de semana continúan siendo los periodos con mayor incidencia de homicidios en la ciudad.

Entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2026 se registraron 514 asesinatos. De ese total, 79 ocurrieron los sábados y 83 los domingos, convirtiendo estos dos días en los de mayor concentración de este tipo de delitos.

En cuanto a los horarios, la franja comprendida entre las 9:00 de la noche y las 11:59 de la noche registra el mayor número de casos, con 120 homicidios. Le siguen las ocurridas entre las 6:00 y las 8:59 de la noche, con 99 hechos, y el periodo comprendido entre la medianoche y las 2:59 de la madrugada, con 75 casos.

El oriente sigue siendo una de las zonas más golpeadas

Las estadísticas también indican que el oriente de Cali continúa concentrando gran parte de los homicidios registrados durante el primer semestre del año.

La Comuna 15 encabeza la lista con 49 casos reportados, seguida por la Comuna 21 con 48, la Comuna 14 con 43 y la Comuna 13 con 42, lo que mantiene a este sector de la ciudad entre los más afectados por la violencia homicida.

Mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en La Primavera, las autoridades buscan establecer la identidad y ubicación de los responsables del ataque armado que desencadenó la cadena de hechos violentos registrada durante la madrugada.