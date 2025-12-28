¡Madrugada de terror en Bello! Incendio estructural deja a dos familias afectadas en el barrio Goretti

Resumen: Un incendio en el barrio Goretti de Bello dejó a dos familias afectadas. La causa preliminar apunta a una falla en una extensión eléctrica. Las autoridades descartaron que haya sido provocado por un globo de mecha y entregaron ayudas humanitarias mientras se evalúan los daños.

Un incendio estructural afectó a varias viviendas en el barrio Goretti, en Bello, dejando como consecuencia a dos familias desplazadas mientras se realizan las reparaciones necesarias.

La emergencia se registró durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre y, según las autoridades locales, todo apunta a que una falla en una extensión eléctrica podría haber desencadenado la conflagración. Esta versión preliminar surge tras las primeras inspecciones de personal técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bello, quienes trabajan actualmente en la evaluación de los daños.

Inicialmente, se barajó la posibilidad de que un globo de mecha hubiera originado el fuego, sin embargo, las investigaciones descartaron esta hipótesis. “Aunque es posible ver este tipo de globos en Bello, su uso no es tan habitual como en otros municipios del área metropolitana”, aclaró la Alcaldía mediante un comunicado.

La administración municipal informó que las familias afectadas ya recibieron ayuda humanitaria y recomendaron que se autoalbergen temporalmente mientras se realizan las intervenciones necesarias para recuperar la vivienda.

Las autoridades aprovecharon para hacer un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención durante estas fechas de festividad. Se enfatizó la importancia de revisar el estado de las extensiones eléctricas y evitar sobrecargar los circuitos, extremar precauciones con velas y luces navideñas, así como mantener alejados los líquidos calientes y la pólvora, con el fin de reducir el riesgo de accidentes domésticos.