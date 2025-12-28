Resumen: El GAULA de la Policía Nacional desmanteló la red ‘El Limonar’ en San Antonio de Prado, Medellín , capturando a nueve personas, incluidos los presuntos coordinadores ‘Orejas’ y ‘Camilo’. El grupo estaría implicado en secuestros, extorsiones y amenazas a comerciantes, residentes y trabajadores de obras civiles. Durante el operativo se incautaron celulares que serán analizados para avanzar en la investigación, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica.

¡Cayeron ‘Orejas’ y ‘Camilo’! Desmantelan red de secuestro y extorsión que azotaba a San Antonio de Prado

Un operativo del GAULA de la Policía Nacional en San Antonio de Prado, permitió desmantelar una estructura criminal dedicada al secuestro y la extorsión, con la captura de nueve personas, entre ellas dos presuntos coordinadores identificados como ‘Orejas’ y ‘Camilo’.

La investigación, que se extendió durante siete meses, permitió a las autoridades identificar la manera en que el grupo delinquía, mediante exigencias económicas y amenazas a comerciantes, residentes, parqueaderos y trabajadores de obras civiles. La red, conocida como ‘El Limonar’, operaba de manera sistemática para generar presión y obtener recursos ilícitos de sus víctimas.

Durante el operativo, la Policía incautó cinco teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis técnico para aportar evidencia adicional y profundizar la investigación judicial. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las audiencias preliminares para determinar su situación jurídica.

Además de los delitos de secuestro y extorsión, los detenidos son investigados por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las autoridades.

El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la desarticulación de esta red constituye un golpe significativo contra la criminalidad en la zona y destacó la importancia de la acción coordinada entre la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad de la comunidad.