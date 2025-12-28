Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayeron ‘Orejas’ y ‘Camilo’! Desmantelan red de secuestro y extorsión que azotaba a San Antonio de Prado

    El grupo operaba mediante amenazas y exigencias económicas a comerciantes, residentes y trabajadores de la zona.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Cayeron ‘Orejas’ y ‘Camilo’! Desmantelan red de secuestro y extorsión que azotaba a San Antonio de Prado
    Foto: Policía.
    ¡Cayeron ‘Orejas’ y ‘Camilo’! Desmantelan red de secuestro y extorsión que azotaba a San Antonio de Prado

    Resumen: El GAULA de la Policía Nacional desmanteló la red ‘El Limonar’ en San Antonio de Prado, Medellín, capturando a nueve personas, incluidos los presuntos coordinadores ‘Orejas’ y ‘Camilo’. El grupo estaría implicado en secuestros, extorsiones y amenazas a comerciantes, residentes y trabajadores de obras civiles. Durante el operativo se incautaron celulares que serán analizados para avanzar en la investigación, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo del GAULA de la Policía Nacional en San Antonio de Prado, permitió desmantelar una estructura criminal dedicada al secuestro y la extorsión, con la captura de nueve personas, entre ellas dos presuntos coordinadores identificados como ‘Orejas’ y ‘Camilo’.

    La investigación, que se extendió durante siete meses, permitió a las autoridades identificar la manera en que el grupo delinquía, mediante exigencias económicas y amenazas a comerciantes, residentes, parqueaderos y trabajadores de obras civiles. La red, conocida como ‘El Limonar’, operaba de manera sistemática para generar presión y obtener recursos ilícitos de sus víctimas.

    Esto le podría interesar: ¡Atención viajeros! Lluvias retrasan la reapertura de la vía Medellín–Urabá: continúan los trabajos de remoción

    Durante el operativo, la Policía incautó cinco teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis técnico para aportar evidencia adicional y profundizar la investigación judicial. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las audiencias preliminares para determinar su situación jurídica.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Además de los delitos de secuestro y extorsión, los detenidos son investigados por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las autoridades.

    El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la desarticulación de esta red constituye un golpe significativo contra la criminalidad en la zona y destacó la importancia de la acción coordinada entre la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad de la comunidad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.