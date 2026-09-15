Resumen: En Patio Bonito, Kennedy, capturaron a mujer y su pareja por usar a su hijo de 12 años para robar local. Intentaron llevarse $1 millón, dejaron al niño y huyeron en taxi.

¡Indignante! Madre usó a su hijo de 12 años para robar y lo dejó tras ser descubierta

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos adultos señalados de intentar hurtar dinero de un local comercial en el sur de la ciudad. Uno de ellos fue una mujer que habría instrumentalizado a su hijo de 12 años para delinquir en Patio Bonito, localidad de Kennedy.

El caso ocurrió en el sector de Patio Bonito cuando un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, entraron al comercio junto al niño.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los adultos habrían distraído a la empleada para permitir que el menor llegara a la caja registradora y tomara efectivo.

Durante la huida, ambos dejaron dentro del establecimiento al menor de 12 años que, según el reporte oficial, habría sido utilizado para participar en el hecho. El objetivo habría sido sustraer un millón de pesos en efectivo que estaba en la caja registradora.

Así lo explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional permite informar la captura de dos ciudadanos por el delito de hurto en la localidad de Kennedy. Hechos ocurridos en el barrio Patio Bonito, donde una madre de familia instrumentalizaba a su hijo de 12 años con el fin de cometer hurto en los establecimientos comerciales”.

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El intento de salida derivó en un forcejeo dentro del local. El hecho causó daños en elementos del comercio que fueron calculados en cerca de 9 millones de pesos.

“Una vez sorprendido por parte del administrador, estas personas tratan de huir en un vehículo taxi. Inmediatamente, da la llamada a la línea de emergencia 123, donde nuestras patrullas de las zonas de atención realizan el plan candado”, agregó el oficial.

Los uniformados iniciaron la búsqueda del vehículo poco después de recibir el aviso y lograron interceptar el taxi a varias cuadras del comercio. La Policía capturó en flagrancia a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice, y los dejó a disposición de la Fiscalía por hurto. El taxi fue inmovilizado.

El niño quedó bajo custodia de la autoridad competente y bajo protección de Infancia y Adolescencia, que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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