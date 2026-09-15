Resumen: La Contraloría General de Antioquia aprobó la cuenta fiscal del municipio de El Retiro para la vigencia 2025 con una calificación de 94,7 sobre 100 en rendición de cuentas, destacando la ausencia total de hallazgos fiscales, penales, disciplinarios o sancionatorios. El informe resaltó una eficacia del 97,5% y una eficiencia del 99,99% en la ejecución de las metas del plan de desarrollo local, además de un control interno efectivo, cerrando la auditoría con diez observaciones estrictamente administrativas que la administración municipal ya se encuentra atendiendo mediante un plan de mejoramiento.

La Contraloría General de Antioquia feneció la cuenta rendida por el municipio de El Retiro correspondiente a la vigencia fiscal 2025, otorgándole una calificación de 94,7 puntos sobre 100 en la evaluación de rendición de cuentas y ratificando la transparencia en el manejo de sus fondos públicos.

Durante la auditoría, el ente de control calificó la gestión presupuestal como Razonable y el cumplimiento del Plan Estratégico 2024-2027 «El Retiro somos TODOS» como Favorable, alcanzando un 97,5% de eficacia y un 99,99% de eficiencia. Adicionalmente, se determinó que el control fiscal interno de la Administración Municipal es Efectivo, tras registrar un cumplimiento del 100% en el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia previa.

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El informe final no evidencia ningún hallazgo con incidencia fiscal, penal, disciplinaria ni sancionatoria. Las diez observaciones notificadas responden exclusivamente a trámites administrativos de conciliación contable y soporte de supervisión contractual, los cuales ya están incluidos en un nuevo plan de mejoramiento para continuar optimizando los procesos internos de la entidad.

Contraloría de Antioquia aprueba la cuenta fiscal 2025 de El Retiro