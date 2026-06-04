Capturan madre de Mía Cataleya: a responder por homicidio agravado por omisión

Resumen: Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las responsabilidades alrededor de este doloroso caso de maltrato infantil, buscando que caiga todo el peso de la ley por la desprotección y el calvario que sufrió la menor.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en un operativo conjunto con la Policía Nacional, lograron la captura de la madre de Mía Cataleya Ramírez, la bebé de apenas seis meses cuyo atroz asesinato estremeció recientemente al departamento del Tolima.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en la vereda Guasimal, jurisdicción del municipio de El Espinal, donde las autoridades ubicaron a la mujer para que responda ante la justicia por los trágicos hechos que rodearon la muerte de su propia hija.

Los graves cargos de la Fiscalía

De acuerdo con el ente acusador, un fiscal especializado le imputará el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual.

Esta contundente acusación se fundamenta en que la madre habría fallado flagrantemente en su deber legal y moral de garantizar el cuidado, la protección y la custodia de la menor, permitiendo el entorno de violencia que acabó con su vida.

Se conoció que la mujer habría estado bajo influencia de sustancias alucinógenas y bebidas alcohólicas cuando llevó a la pequeña hasta el centro hospitalario.

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Un crimen que conmocionó al país

El fatídico desenlace de la pequeña Mía Cataleya se produjo el pasado 26 de mayo en las instalaciones de la Clínica Tolima, en la ciudad de Ibagué.

Los dictámenes médicos y forenses revelaron un cuadro de violencia extrema e indignante: la bebé de seis meses fue víctima de agresiones físicas tan brutales que le causaron múltiples fracturas en sus extremidades, sumado a los hallazgos que evidenciaron que también habría sido víctima de abuso sexual.

Con esta captura, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las responsabilidades alrededor de este doloroso caso de maltrato infantil, buscando que caiga todo el peso de la ley por la desprotección y el calvario que sufrió la menor.