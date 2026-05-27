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    ¡Desgarrador! Murió Mía Kathaleya, bebé de seis meses víctima de presunto abuso, y El Espinal se une en velatón

    Durante la velatón, el parque principal se convirtió en el escenario de un clamor unánime: exigir justicia para Mia

    Publicado por: SoloDuque

    Mia Kathaleya de 6 meses de edad murió por una golpiza y abuso sexual
    ¡Desgarrador! Murió Mía Kathaleya, bebé de seis meses víctima de presunto abuso, y El Espinal se une en velatón

    Resumen: La madre de Mía fue trasladada a las instalaciones policiales para ser entrevistada. En sus primeras declaraciones, manifestó desconocer el origen de las graves lesiones de su hija, pues al parecer la mujer se encontraba bajo efectos de las drogas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Dolor, profunda indignación y un rechazo generalizado embargan al departamento del Tolima tras confirmarse este miércoles 27 de mayo de 2026 la trágica muerte de Mía Kathaleya, una bebé de tan solo seis meses de edad. La menor perdió la vida en una clínica de Ibagué luego de haber ingresado con un cuadro clínico crítico por presunto maltrato físico y agresión sexual.

    Conmovedora velatón por la memoria de Mía

    El doloroso desenlace movilizó a la comunidad del municipio de El Espinal. Cientos de ciudadanos, acompañados por autoridades locales, se congregaron en el atrio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario para encender una luz en memoria de la niña.

    Durante la velatón, el parque principal se convirtió en el escenario de un clamor unánime: exigir a las autoridades que este atroz crimen no quede en la impunidad y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.

    El escabroso reporte médico

    La tragedia comenzó a develarse el martes, cuando la bebé fue ingresada de urgencia al Hospital San Rafael de El Espinal. La gerente de la institución, Paula Góngora, confirmó que el equipo médico y psicosocial activó de inmediato la ruta de atención prioritaria obligatoria al evidenciar la gravedad de las lesiones.

    La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, entregó un desgarrador parte médico:

    Múltiples lesiones: La menor presentaba signos externos de traumas en sus extremidades superiores e inferiores.

    Fracturas: Se identificaron lesiones óseas que sugerían fuertes traumas contundentes externos.

    Abuso: Los médicos hallaron signos físicos que apuntan a un presunto abuso sexual.

    Debido a la gravedad de su estado, la pequeña Mía Kathaleya tuvo que ser remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué, donde lamentablemente su cuerpo no resistió y falleció.

    Investigación en curso y recompensa

    El coronel Jhon Ánderson Vargas Isaza, comandante de la Policía del Tolima, anunció el despliegue de todas las capacidades institucionales para esclarecer este crimen.

    Personal de Infancia y Adolescencia, Inteligencia y la Sijín se encuentran recolectando evidencia física y testimonios.

    La madre de la bebé fue trasladada a las instalaciones policiales para ser entrevistada. En sus primeras declaraciones, manifestó desconocer el origen de las graves lesiones de su hija, pues al parecer la mujer se encontraba bajo efectos de las drogas.

    Por su parte, la Alcaldía de El Espinal anunció el ofrecimiento de 10 millones de pesos a quien brinde información veraz que permita dar con la captura del responsable o responsables de este aberrante hecho.

    El ICBF exige sanciones ejemplares

    El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que desde el primer momento había asumido el caso iniciando el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y dictando medidas de urgencia, reiteró su repudio total frente al hecho.

    La entidad hizo un llamado perentorio a la justicia para actuar con celeridad e imponer sanciones ejemplares, recordando a la ciudadanía que cualquier vulneración o riesgo para los menores debe ser denunciado de inmediato a la Línea gratuita 141, disponible las 24 horas a nivel nacional.

    Imágenes de la velatón por Mia

    La gobernación del Tolima se unió a esta velatón en memoria de la bebé Mía Kathaleya

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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