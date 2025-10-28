Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una madre y su bebé de 10 meses fueron rescatadas del río Bogotá por policías que arriesgaron su vida. El hecho reabre el debate sobre la salud mental en el país.

Mujer saltó al río Bogotá con su bebé en brazos: uniformados evitaron una tragedia

Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Suba, en Bogotá, cuando una mujer decidió arrojarse al río Bogotá con su bebé de apenas 10 meses. De inmediato, varios ciudadanos alertaron a las autoridades y dos policías de la Metropolitana no dudaron en lanzarse al afluente.

Según el teniente coronel John Díaz, comandante de la Policía de Suba, “sin pensarlo, sin dudarlo, nuestros dos hombres saltan, exponiendo su vida para salvar la de esta menor y su señora madre, que se encuentran fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente”.

Gracias a la rápida acción de los uniformados y de varios transeúntes que ayudaron a sacarlas del agua, la madre y la bebé fueron trasladadas a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica y psicológica.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos que llevaron a la mujer a tomar esta decisión.

El caso ha reabierto el debate sobre la salud mental en Colombia, un tema urgente que cobra relevancia ante el aumento de crisis emocionales y casos de desesperanza.

Bogotá cuenta con líneas gratuitas de atención y acompañamiento emocional, entre ellas la Línea 106 y su chat 300 754 8933, donde profesionales escuchan y orientan a personas con depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. Además, la Línea Calma ofrece apoyo a hombres adultos, y la Línea Diversa (310 864 4214) brinda asesoría psicosocial a la población LGBTI y sus familias.

