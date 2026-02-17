Tráfico lento en la avenida 80: camión impactó el puente y perdió su contenedor

Menú Últimas noticias
Martes: 0 - 3 0 - 3
    Trancón en la Avenida 80 por cuenta de un camión que se quedó atrapado en el deprimido de San Juan.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de X @sttmed
    Resumen: Un contenedor caído bloquea el carril izquierdo en el deprimido de la Av. 80 con San Juan tras chocar con el puente. Autoridades reportan movilidad reducida.

    Un incidente vial tiene colapsada la movilidad en el occidente de Medellín durante la mañana de este martes 17 de febrero. Un vehículo de carga pesada protagonizó un fuerte choque en el deprimido de la Avenida 80 con San Juan, en sentido sur-norte, luego de que el conductor intentara cruzar el soterrado ignorando la restricción de altura.

    El vehículo, que excedía los 4.10 metros permitidos, impactó violentamente contra la viga del puente, provocando que el contenedor se desprendiera y cayera sobre la vía.

    El fuerte impacto generó un bloqueo total del carril izquierdo, lo que ha provocado una congestión que se extiende por varios metros de este importante corredor.

    Según el reporte de las autoridades de movilidad, el contenedor quedó atravesado en el pavimento, representando un peligro inminente para los motociclistas y conductores que transitan por el sector.

    Se recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas o, en caso de transitar por la zona, hacerlo con extrema precaución y desviarse hacia el carril derecho mientras se coordina la llegada de una grúa de alto tonelaje para la remoción.

    A esta hora, agentes de tránsito hacen presencia en el sitio para regular el flujo vehicular y evaluar posibles daños estructurales en el puente de la glorieta.

