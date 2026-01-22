Resumen: Capturan en Medellín a mujer condenada a 37 años de cárcel por el homicidio de su hija de 3 años. La Fiscalía probó que la madre ocultó las agresiones del padrastro.

Madre condenada en Medellín por dejar morir a su hija de 3 años tras callar las golpizas de su pareja

En un fallo ejemplar que busca castigar la negligencia y la crueldad, las autoridades capturaron en el barrio San Joaquín de Medellín a una mujer que deberá pagar una condena de 37 años y 6 meses de prisión.

La justicia la halló responsable del homicidio agravado de su propia hija, una menor de apenas 3 años, tras demostrarse que la mujer permitió que las constantes agresiones físicas terminaran con la vida de la pequeña en hechos que se remontan a diciembre de 2019.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, reveló detalles desgarradores sobre el calvario que vivió la niña en una vivienda del barrio Belén Miraflores.

El día de los hechos, la menor fue golpeada brutalmente por su padrastro (quien en ese entonces era patrullero activo de la Policía Nacional), lo que le provocó lesiones internas irreversibles.

Sin embargo, el papel de la madre fue determinante en el fatal desenlace: aunque la mujer conocía la gravedad de las agresiones desde tempranas horas de la tarde, decidió ocultar la situación y solo trasladó a su hija a un hospital después de las 9:30 de la noche, un retraso que resultó mortal.

Lea también: Por usureros podrían perder los apartamentos: la SIC se pronunció por abusos en Airbnb en Medellín

El dictamen de Medicina Legal fue contundente al señalar que la niña falleció a causa de un trauma cerrado de abdomen.

Durante el proceso judicial, la hoy condenada intentó desviar la atención de los médicos entregando versiones contradictorias y confusas sobre el origen de los morados y las heridas que presentaba el cuerpo de la víctima.

No obstante, las pruebas recolectadas por el CTI demostraron que el maltrato era sistemático y que la menor ya había sido blanco de ataques físicos días antes de su muerte sin que su progenitora hiciera nada para protegerla.

Cabe recordar que el excompañero sentimental de la mujer y autor material de los golpes ya purga una pena idéntica en un centro carcelario.

La justicia determinó que la omisión de la madre y su complicidad silenciosa ante la violencia sufrida por la menor la hacían igual de responsable ante la ley por la pérdida de esta vida inocente.

Más noticias de Medellín