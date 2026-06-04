Resumen: Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que murió en El Espinal. La Fiscalía la señala de incumplir su deber de cuidado.

Madre de la bebé Mía Cataleya fue enviada a la cárcel por presuntas omisiones en su cuidado

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Laura Valentina, madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que falleció recientemente en el municipio de El Espinal, Tolima, en un caso que ha generado conmoción nacional.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, al considerar que presuntamente incumplió con su deber de cuidado y protección hacia la menor.

De acuerdo con el ente acusador, la bebé Mía Cataleya presentó durante varios días síntomas de salud que incluían congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión.

Las investigaciones indican que la falta de atención oportuna habría derivado en una neumonía que comprometió gravemente uno de sus pulmones y terminó causándole la muerte.

Según la Fiscalía, el pasado 26 de mayo la menor fue llevada a un centro asistencial de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Sin embargo, falleció al día siguiente debido al deterioro de su estado de salud.

Durante las audiencias preliminares, los investigadores sostuvieron que Laura Valentina habría omitido las acciones necesarias para garantizar la atención médica requerida por la bebé. No obstante, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El caso generó una fuerte reacción pública desde que se conoció la muerte de la menor.

Inicialmente circularon versiones sobre una posible agresión sexual, pero posteriormente fuentes cercanas a la investigación indicaron que los exámenes practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal no encontraron evidencias que respaldaran esa hipótesis.

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La muerte de Mía Cataleya también motivó pronunciamientos de diferentes entidades, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, que solicitó esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la bebé y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanza el proceso judicial, Laura Valentina López permanecerá privada de la libertad en un centro penitenciario por orden de un juez, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

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