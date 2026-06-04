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    El cuerpo de Uriel Antonio Jiménez se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE URIEL ANTONIO JIMENEZ OTALVARO
    El cuerpo de Uriel Antonio Jiménez se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente informa que se encuentra en sus instalaciones el cuerpo de Uriel Antonio Jiménez Otálvaro, de 70 años, nacido el 27 de noviembre de 1955 en Abejorral, Antioquia. El número de cédula registrado es 3.361.262, expedida en Abejorral.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente informa que se encuentra en sus instalaciones el cuerpo de Uriel Antonio Jiménez Otálvaro, de 70 años, nacido el 27 de noviembre de 1955 en Abejorral, Antioquia. El número de cédula registrado es 3.361.262, expedida en Abejorral.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Pereira se realizó el 30 de mayo de 2026. Hasta la fecha del informe, no se ha presentado ningún familiar ni persona conocida que haya acudido a solicitar información o adelantar el proceso correspondiente.

    Por esta razón, se hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la Avenida de las Américas 98-25 en Pereira, o se comuniquen al teléfono 3515310 extensión 61610, con el fin de obtener información sobre el caso.


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