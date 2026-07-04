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Resumen: Un juez envió a prisión a un presunto integrante del Clan del Golfo, señalado de participar en el secuestro y asesinato de un hombre en zona rural de El Bagre, Antioquia. Según la Fiscalía, la víctima fue retenida, golpeada para obtener información sobre un grupo armado rival y posteriormente asesinada. El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso judicial.

¡Macabro crimen en el Bajo Cauca! A la cárcel presunto integrante del Clan del Golfo por secuestro y homicidio

Envían a la cárcel a presunto integrante del Clan del Golfo señalado de secuestrar y asesinar a un hombre en el Bajo Cauca antioqueño

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan David Pineda, señalado de integrar el Clan del Golfo y de participar en el secuestro y posterior asesinato de un hombre en zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia.

La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los cuales lo vincularían con hechos ocurridos en agosto de 2024 en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el ente investigador, el procesado sería integrante de una estructura armada ilegal que delinque en municipios como Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones de esta subregión del departamento.

La víctima habría sido retenida para obtener información

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024, cuando un grupo de hombres armados llegó hasta una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en jurisdicción de El Bagre.

En ese lugar, la víctima fue privada de la libertad y obligada a desplazarse hasta un sitio conocido como La Arenosa, donde, de acuerdo con la Fiscalía, permaneció amarrada de manos mientras era sometida a agresiones físicas.

Las autoridades sostienen que el propósito de las agresiones era obligarla a entregar información relacionada con otra organización armada ilegal que tendría presencia en la zona.

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Sin embargo, al no obtener los datos que buscaban, los responsables presuntamente trasladaron al hombre a otro punto del sector, donde finalmente fue asesinado con arma de fuego mientras continuaba en estado de indefensión.

El cuerpo fue encontrado un día después, el 6 de agosto de 2024.

Habría reportado el crimen a sus superiores

Dentro de los elementos recopilados por la Fiscalía, se estableció que Juan David Pineda Vargas, presuntamente, tomó fotografías del cuerpo de la víctima una vez cometido el homicidio.

De acuerdo con la investigación, esas imágenes habrían sido utilizadas para informar a los superiores de la organización ilegal sobre la ejecución del crimen.

Este hecho hace parte del material probatorio presentado por el ente acusador durante las audiencias preliminares.

Los delitos imputados

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Juan David Pineda Vargas los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Tras analizar los argumentos expuestos por el ente acusador, el juez de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.