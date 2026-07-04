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Resumen: La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’, señalada de integrar el frente 4 de las disidencias de las Farc. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, la mujer apareció recientemente como vocera del grupo armado en un video que incluye amenazas contra los alcaldes de Segovia y Remedios.

Gobernador de Antioquia ofrece $100 millones por alias ‘Samantha’, integrante de las disidencias de Calarcá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’ o ‘La Enfermera’, señalada de integrar el frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura al mando de alias Calarcá.

A través de su cuenta de X, el mandatario identificó a la mujer como Camila Andrea Palacio Berrío, de 30 años y oriunda del municipio de Amalfi. Además, señaló que recientemente apareció como vocera en un video difundido por esa estructura ilegal.

Tendría un rol de confianza dentro del grupo armado

Según la información entregada por el gobernador, Camila Andrea Palacio Berrío es auxiliar de enfermería, conocimiento que, presuntamente, le permitió convertirse en una persona de confianza de alias ‘Jhon Fiera’, señalado de ejecutar las órdenes de alias Calarcá dentro del frente 4.

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Además, indicó que la mujer sería la pareja sentimental de alias ‘Brayan Veneco’, identificado como el quinto cabecilla de esa estructura.

Video genera preocupación por amenazas

Rendón aseguró que el más reciente video del frente 4 no solo muestra a alias ‘Samantha’ como vocera del grupo, sino que también hace referencia a los alcaldes de Segovia y Remedios e incluye amenazas sobre posibles «acciones ofensivas».

Antioqueños, esta mujer es alias Samantha o La Enfermera. En los últimos videos del frente 4 de las farc de Calarcá, aparece como vocera de esa estructura criminal. Su verdadero nombre es Camila Andrea Palacio Berrío, nació en Amalfi y tiene 30 años. Además es la pareja… pic.twitter.com/BWsdtSsaf8 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 4, 2026

El gobernador señaló que el frente al que pertenecería la mujer es señalado de cometer delitos como homicidios, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro y narcotráfico en diferentes zonas de Antioquia.

Ofrecen recompensa por información

Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia reiteró que entregará hasta 100 millones de pesos a quien suministre información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’.

Al finalizar su mensaje, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades. «Ayúdennos a dar con su paradero», concluyó.