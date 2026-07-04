Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gobernador de Antioquia ofrece $100 millones por alias ‘Samantha’, integrante de las disidencias de Calarcá

    La mujer apareció recientemente en un video en el que lanza amenazas contra alcaldes del Nordeste antioqueño.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Gobernador de Antioquia ofrece $100 millones por alias ‘Samantha’, integrante de las disidencias de Calarcá

    Resumen: La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’, señalada de integrar el frente 4 de las disidencias de las Farc. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, la mujer apareció recientemente como vocera del grupo armado en un video que incluye amenazas contra los alcaldes de Segovia y Remedios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’ o ‘La Enfermera’, señalada de integrar el frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura al mando de alias Calarcá.

    A través de su cuenta de X, el mandatario identificó a la mujer como Camila Andrea Palacio Berrío, de 30 años y oriunda del municipio de Amalfi. Además, señaló que recientemente apareció como vocera en un video difundido por esa estructura ilegal.

    Tendría un rol de confianza dentro del grupo armado

    Según la información entregada por el gobernador, Camila Andrea Palacio Berrío es auxiliar de enfermería, conocimiento que, presuntamente, le permitió convertirse en una persona de confianza de alias ‘Jhon Fiera’, señalado de ejecutar las órdenes de alias Calarcá dentro del frente 4.

    Esto le podría interesar: De desertor a cabecilla: ¿Quién es alias ‘Chuzo’, señalado de los desplazamientos en el Nordeste antioqueño?

    Además, indicó que la mujer sería la pareja sentimental de alias ‘Brayan Veneco’, identificado como el quinto cabecilla de esa estructura.

    Video genera preocupación por amenazas

    Rendón aseguró que el más reciente video del frente 4 no solo muestra a alias ‘Samantha’ como vocera del grupo, sino que también hace referencia a los alcaldes de Segovia y Remedios e incluye amenazas sobre posibles «acciones ofensivas».

    El gobernador señaló que el frente al que pertenecería la mujer es señalado de cometer delitos como homicidios, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro y narcotráfico en diferentes zonas de Antioquia.

    Ofrecen recompensa por información

    Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia reiteró que entregará hasta 100 millones de pesos a quien suministre información que permita ubicar y judicializar a alias ‘Samantha’.

    Al finalizar su mensaje, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades. «Ayúdennos a dar con su paradero», concluyó.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.