Resumen: Un joven fue capturado en Cali tras ser acusado de asesinar a su abuela y tratar de desaparecer el cuerpo incinerándolo en un horno doméstico. La Fiscalía reveló detalles del brutal hecho y señaló que el presunto agresor actuó para ocultar evidencias. Un juez le impuso medida de aseguramiento mientras continúan las investigaciones que buscan esclarecer completamente el crimen y sus motivaciones.

¡Macabro crimen en Cali! Capturado joven que habría asesinado e incinerado a su abuela en un horno doméstico

Un aterrador caso de violencia intrafamiliar conmociona a Cali. Yeison Melo, de 27 años, fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra por el homicidio de su abuela, una modista de 68 años cuyo cuerpo habría sido incinerado y parcialmente enterrado dentro de su propia vivienda.

Los hechos ocurrieron entre el 9 y el 13 de octubre de 2023, en una casa del barrio Alfonso López. Según la investigación de la Fiscalía y la Sijín, Melo convivía con la víctima desde hacía tres meses, luego de haber obtenido libertad condicional por una condena previa. Fue en esa vivienda donde, de acuerdo con los elementos probatorios, se habría perpetrado el crimen.

Las autoridades encontraron restos humanos incinerados en un horno de la residencia, además de fragmentos óseos enterrados en varias materas del lugar. Por solicitud del ente acusador, estos restos fueron sometidos a pruebas de ADN, que permitieron confirmar la identidad de la mujer y vincular al presunto responsable.

Tras analizar el material de prueba, un fiscal de la Seccional Cali le imputó a Melo los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante las audiencias concentradas, la juez del caso decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La orden de captura fue ejecutada el pasado 19 de noviembre en Jamundí (Valle del Cauca) por unidades de la Sijín, que acompañaron todo el proceso investigativo.

El caso continúa bajo estudio mientras avanzan las diligencias que podrían esclarecer por completo los detalles del crimen.