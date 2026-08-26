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Resumen: Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue judicializado por su presunta responsabilidad en el feminicidio y abuso sexual de su madre, una mujer de 64 años, ocurrido en Kennedy. Según la investigación, habría intentado ocultar el crimen utilizando el celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía que hicieran creer a sus familiares que ella seguía con vida. El hombre no aceptó los cargos y quedó bajo medida de aseguramiento en prisión.

¡Macabro caso en Bogotá! Hombre habría asesinado y abusado sexualmente de su propia madre

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Leonardo Pinzón Méndez, señalado como presunto responsable del abuso sexual y la muerte de su madre, una mujer de 64 años, en hechos ocurridos el pasado 14 de julio en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la víctima habría sido sometida previamente a un ciclo de violencia psicológica por parte de su hijo. Según la Fiscalía, el procesado presuntamente la intimidaba y le exigía dinero.

La noche en que ocurrieron los hechos

La investigación señala que durante la noche del 14 de julio Pinzón Méndez habría abusado sexualmente de su madre y posteriormente le habría causado la muerte.

Después de los hechos, el hombre presuntamente habría intentado ocultar evidencias y construir una versión diferente de lo ocurrido para evitar que sus familiares y las autoridades conocieran de inmediato la situación.

Dentro de las acciones que hacen parte de esa presunta maniobra, el procesado habría utilizado el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía. Con estas comunicaciones, según la investigación, habría buscado hacer creer a los familiares que la mujer se encontraba enferma y permanecía con vida.

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Los elementos obtenidos por las autoridades permitieron avanzar en la investigación y establecer la presunta participación de Pinzón Méndez en los hechos. La Fiscalía también señaló que, después del crimen, habría realizado acciones encaminadas a ocultar o alterar elementos relacionados con lo ocurrido.

Captura y medida de aseguramiento

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias correspondientes, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La captura de Cristian Leonardo Pinzón Méndez se realizó el pasado 21 de agosto en vía pública del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, en cumplimiento de una orden judicial.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad del procesado frente a los hechos investigados.