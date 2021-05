La presentadora Mabel Cartagena aseguró que su viaje de Cali a Barranquilla no se dio por amenazas. Aunque hace poco salió a través de un en vivo en su cuenta Instagram contando los motivos por lo que estaba tan ausente de sus redes sociales.

“He recibido una ola de insultos, de amenazas, de ofensas de las que realmente nunca estaba preparada y siento que sinceramente no me las merezco. Yo sé que tengo una misión que Dios me ha dejado en mi vida y estoy trabajando en ella. Les he llevado un poco de mi alegría, porque me lo han escrito, en sus momentos de tristeza, de depresión, de problemas”, contó la presentadora.

Según ella, no se fue de Cali por amenazas. «Yo estaba en la ciudad que más sufrió y no la pasamos bien. Yo sé que la mayoría de Colombia no la pasa bien todos los días, no solamente el día del paro, el día de enfrentamientos, sino todos los santos días. Y ahora que lo tuvimos que vivir en primera persona, que sentimos que estábamos corriendo peligro… Para que sepan, estamos en Barranquilla» (SIC).

Mabel Cartagena habría recibido críticas y amenazas tras tomar la decisión de no hacer ningún tipo de publicidad en sus redes sociales sobre a la situación que vive Colombia