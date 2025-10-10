Resumen: Murió el actor colombiano Carlos Barbosa a los 81 años. Recordado por su papel de Eurípides en El Divino, deja un legado imborrable en la televisión nacional.

Luto en la televisión colombiana: muere Carlos Barbosa, el querido ‘Eurípides’ de El Divino

El reconocido actor colombiano Carlos Barbosa Romero falleció la noche del pasado jueves 9 de octubre, a los 81 años, dejando un profundo vacío en el mundo del teatro y la televisión nacional.

Oriundo de Cali, el artista es recordado por su talento, carisma y la huella que dejó en generaciones de intérpretes que vieron en él un maestro y referente de la actuación en Colombia.

Su esposa, la también actriz Miriam Bohórquez, confirmó que el actor padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas y que deterioró progresivamente su salud.

Durante los últimos meses, Barbosa permaneció en hospitalización domiciliaria, acompañado por su familia y recibiendo atención médica permanente.

“Se fue en paz y tranquilo, con el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó”, expresó Bohórquez.

Carlos Barbosa Romero inició su carrera artística en el teatro, pero fue en la televisión donde alcanzó gran reconocimiento. Su papel más recordado fue el de Eurípides, el excéntrico peluquero de El Divino (1986), personaje que lo catapultó a la fama. Más adelante, brilló en producciones emblemáticas como Vuelo Secreto, La Saga, negocio de familia, Bermúdez y El Clon, de Telemundo.

Aunque estudió arquitectura en la Universidad del Valle, su verdadera pasión siempre fue el arte escénico. Además de su faceta como intérprete, se destacó como profesor y mentor, guiando a jóvenes talentos que hoy son parte de la televisión nacional.

Su última participación fue en la novela Las de siempre de RCN, aún inédita, que se convertirá en su despedida oficial de las pantallas. Compañeros y seguidores han expresado su admiración por su legado y su calidez humana.

