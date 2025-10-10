Selección Colombia ajusta detalles tácticos en Dallas previo a enfrentar a México

Resumen: La Selección Colombia finalizó en Dallas una nueva sesión de entrenamiento centrada en la estrategia y el estado físico de cara al partido amistoso contra México. El equipo, bajo la dirección del cuerpo técnico, realizó ejercicios de coordinación, trabajo táctico intensivo, con énfasis en jugadas a balón parado y defensa, y concluyó con ejercicios de precisión en los lanzamientos a puerta. Este encuentro inicial se disputará el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y será el primero de dos amistosos en EE. UU., seguido por un encuentro contra Canadá el 14 de octubre.
La Selección Colombia continúa con su preparación en Estados Unidos para el compromiso amistoso ante México.
El equipo nacional realizó una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones del Dallas FC, enfocándose en afinar la estrategia y el estado físico de los jugadores.
Bajo la supervisión del preparador físico Leandro Jorge, la jornada comenzó con un circuito de coordinación que incluyó el uso del balón como parte del calentamiento.
Una vez completada la fase inicial, el cuerpo técnico dividió al grupo para intensificar el trabajo táctico.
Los futbolistas se concentraron en aspectos clave del juego, como las jugadas a balón parado y la estrategia defensiva.
La práctica concluyó con ejercicios de lanzamientos a media y corta distancia, buscando precisión en la finalización.
Por la tarde, la jornada se trasladará al estadio donde se disputará el partido.
El equipo colombiano continúa preparándose para su desafío ante la selección mexicana, ajustando los últimos detalles antes de saltar a la cancha.
El primer encuentro de la Tricolor será el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. (hora colombiana) contra México.
Este partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tras este compromiso, el equipo viajará directamente a New Jersey.
El segundo amistoso se jugará el martes 14 de octubre contra Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey.
El inicio de este encuentro está programado para las 7:00 p.m. (hora colombiana).
En noviembre, la Selección Colombia ya tiene definidos sus rivales. Antes del sorteo de la Copa del Mundo a inicios de diciembre, el equipo enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.