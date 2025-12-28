Resumen: La actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine europeo y defensora de los animales, falleció a los 91 años, informó su fundación. Bardot alcanzó fama mundial con películas como Y Dios creó a la mujer y El desprecio, y a los 39 años abandonó el cine para dedicar su vida a la protección animal, creando en 1986 la Fundación Brigitte Bardot, que hasta hoy realiza rescates, mantiene refugios y sensibiliza a la sociedad sobre los derechos de los animales, dejando un legado que trasciende su carrera artística.

¡Luto mundial! Falleció Brigitte Bardot, la leyenda que abandonó el cine para proteger a los animales

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, símbolo del cine europeo y activista comprometida con la protección animal, falleció a los 91 años, informó este domingo la Fundación Brigitte Bardot.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su carrera prestigiosa para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, señaló el comunicado.

Bardot alcanzó la fama internacional con películas como ‘Y Dios creó a la mujer’ y ‘El desprecio’, participando en cerca de cincuenta producciones cinematográficas. Su estilo natural, sensual y sencillo, así como su presencia en los escenarios de Saint-Tropez, Francia, y Buzios, Brasil, consolidaron su estatus de ícono del cine y de la moda.

Desde muy joven, Bardot mostró su compromiso con los animales. En 1962, con solo 28 años, participó en el programa televisivo 5 colonnes à la une para exigir el aturdimiento de los animales antes de su sacrificio, marcando el inicio de su activismo.

A mediados de la década de 1970, sorprendió al mundo al retirarse del cine a los 39 años. Desde entonces, dedicó su vida a la protección animal, un compromiso que cristalizó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot, enfocada en el cuidado de animales domésticos y salvajes alrededor del mundo. Según la Fundación, su labor permitió acoger más de 12.000 animales, realizar acciones en 70 países, mantener cuatro refugios, contar con 300 empleados, cientos de voluntarios y 40.000 donantes.

Esto le podría interesar: ¡Intervención de urgencia! Exactor infantil de Nickelodeon fue internado en California por fuertes «adicciones»

“Ella puso toda su notoriedad y determinación al servicio de los animales y de los seres más vulnerables, como los ancianos”, destacó la Fundación, subrayando su influencia y visión de futuro. Además, remarcó que la institución Continuará su obra con la misma pasión y fidelidad a sus ideales.

⚫️La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa Fondatrice et Présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d’abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des… pic.twitter.com/OgKo2cYOF0 — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) December 28, 2025

En sus últimos años, Bardot también fue conocida por sus opiniones controvertidas sobre política, migración y caza, algunos de los cuales le valieron sanciones por difamación. En su libro Mon BBcédaire, publicado en octubre, la artista expresó su visión crítica de la Francia contemporánea y defendió su independencia de pensamiento: “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”.

Brigitte vivió sus últimos años en el sur de Francia, entre su icónica residencia La Madrague y otra propiedad privada, La Garrigue, rodeada de vegetación y animales rescatados, un reflejo de su compromiso con la causa animal.

El fallecimiento de Bardot ha generado múltiples homenajes, tanto en Francia como internacionalmente. El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó su influencia cultural y su labor en defensa de los animales: “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, su pasión por los animales y su rostro, que se convirtió en Marianne, nos conmueven. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

La Fundación Brigitte Bardot concluyó su comunicado destacando la magnitud de su legado: “Saludamos la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y abandonó todo para un mundo más respetuoso con los animales. Su obra y su espíritu permanecerán vivos a través de las acciones y los combates que continuamos”.

Brigitte Bardot deja un legado que trasciende la actuación: no solo redefinió los cánones de belleza y estilo de una generación, sino que también transformó su fama en un instrumento para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.