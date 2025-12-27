Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    ¡Intervención de urgencia! Exactor infantil de Nickelodeon fue internado en California por fuertes «adicciones»

    Quien fuera una estrella de la televisión en su infancia, hasta ayer recorría las calles como “indigente”

    Publicado por: SoloDuque

    Fotos: Redes Sociales/ Créditos a quien corresponda
    Resumen: La situación de Chase ha reavivado el debate sobre el acceso a sustancias peligrosas y el bienestar de quienes crecieron frente a las cámaras

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mundo del entretenimiento está volcado en mensajes de apoyo tras conocerse la difícil situación que atraviesa Tylor Chase, recordado por su papel en la icónica serie de Nickelodeon, Manual de Supervivencia Escolar de Ned. En las últimas horas, se confirmó que el actor ha sido ingresado para recibir tratamiento obligatorio en un hospital del sur de California, gracias a una intervención coordinada por sus amigos más cercanos y su familia.

    La noticia fue difundida inicialmente por Daniel Curtis Lee, compañero de reparto de Chase en la serie, quien explicó que la situación requería medidas inmediatas. Según Lee, el padre de Tylor delegó la responsabilidad en Jacob “Jakenes” Harris —empresario e influencer de hip-hop en Los Ángeles— para tomar todas las acciones necesarias que garantizaran la seguridad de su hijo.

    Una Navidad de rescate

    El propio Harris explicó que, durante el 25 de diciembre, logró coordinar a un equipo de intervención de crisis para realizar una evaluación en el lugar donde se encontraba el actor. Tras el análisis, los profesionales determinaron que Chase requería intervención urgente, procediendo a su traslado a una instalación médica bajo una medida de retención de 72 horas (conocida en EE. UU. como 5150) para su estabilización.

    “Está bajo el cuidado adecuado en este momento y las cosas están empezando a mejorar. Todo lo que realmente necesitaba era que alguien diera un paso adelante y hiciera que sucediera”, declaró Harris, llevando un parte de tranquilidad a los fanáticos que han seguido la trayectoria de los ex actores de Nickelodeon.

    La situación de Chase ha reavivado el debate sobre el acceso a sustancias peligrosas y el bienestar de quienes crecieron frente a las cámaras. Al respecto, allegados al caso manifestaron que cualquier esfuerzo para evitar que los jóvenes caigan en estas crisis debe ser una prioridad nacional.

    Redes de apoyo: El factor clave

    Este caso resalta una tendencia que se ha visto en el 2025: la creación de redes de soporte entre ex compañeros de trabajo para evitar que las figuras públicas enfrenten sus crisis en soledad.

    La rápida acción de Daniel Curtis Lee y Jacob Harris fue determinante para que hoy se hable de un camino hacia la recuperación y no de una tragedia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


