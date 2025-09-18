Resumen: Medellín de luto por el sepelio de Nairkel Aldrain Botia Manrique, el niño de 4 años asesinado por su padrastro, alias "Lámpara". El agresor, miembro de "Los Mondongueros", fue capturado.

¡Luto en Medellín! Hoy es el entierro de Nairkel Aldrain de 4 añitos, vilmente asesinado por su padrastro

Minuto30.com .- La ciudad de Medellín se encuentra de luto por la muerte de Nairkel Aldrain Botia Manrique, un niño de tan solo 4 años que fue brutalmente asesinado a golpes por su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, alias «Lámpara»; el niño hasta machetazos habría recibido. El trágico suceso ha conmocionado a la comunidad, que hoy se despide del pequeño en un emotivo sepelio.

Las honras fúnebres de Nairkel se realizan en la Villanueva Casa de Velación, donde sus familiares y amigos se han reunido para darle el último adiós. El sepelio tendrá lugar este jueves 18 de septiembre, a las 9:00 a.m., en la Parroquia Jesús Nazareno, y de allí será trasladado al Cementerio Universal, donde será enterrado.

Asesinado por jugar

El responsable del crimen, alias «Lámpara», quien es miembro de la banda delincuencial «Los Mondongueros», fue capturado por la Policía tras pedir auxilio, pues «lo iban a linchar». El hombre se encuentra en una cárcel de la ciudad, a la espera de un juicio en su contra por el brutal asesinato de su hijastro.

Según los reportes, el niño habría sido agredido porque «solo se levantó a jugar», una razón que no se puede entender y que ha generado una ola de indignación en las redes sociales. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, que se ha mantenido pendiente del caso, ha pedido a la justicia que el hombre sea condenado con todo el peso de la ley.

El caso de Nairkel Aldrain Botia Manrique es un recordatorio de la violencia contra los niños en Colombia. El niño, que fue víctima de la intolerancia y la brutalidad de su padrastro, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de la infancia.

