Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de Cristian Alexis González, alias "Lámpara", de 28 años, acusado de agredir brutalmente a un niño de 4 años en Medellín, quien se encuentra en cuidados intensivos. González, un presunto jíbaro que se habría entregado por temor a ser linchado, es investigado por golpear al menor y a su madre en repetidas ocasiones, aunque esta vez se habría excedido en la fuerza.

Él es ´lámpara´, el que se entregó porque según él lo querían matar: es el que casi mata al niño de 4 años

En la mañana de este lunes, 15 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó alias lámpara ya está en poder de las autoridades y que este hombre habría sido el «salvaje» que agredió a un niño de 4 años y que lo tiene al borde de la muerte.

Según conoció Minuto30, sobre las 10:30 de la mañana del pasado sábado, 13 de septiembre, las autoridades conocieron el caso del menor de 4 años, que llegó a un centro médico con múltiples golpes. Con el pasar de las horas, el niño comenzó a empeorar, a tal punto que Fico confirmó que está en una unidad de Cuidados Intensivos y lucha por su vida.

Sobre el agresor, Minuto30 conoció que es un hombre de 28 años, identificado como Cristian Alexis González, pero le dicen Lámpara. Al parecer, este hombre sería un jíbaro de una de las estructuras criminales que delinque en Medellín.

Le puede interesar: ¡Un espectáculo en las barras! Ángel Barajas eleva a Colombia al podio mundial

Al parecer, el hombre habría golpeado al menor y a la mamá del niño en repetidas ocasiones, pero este fin de semana se habría excedido en la fuerza.

Además, este hombre, nacido en Abejorral, al parecer se entregó debido a que lo estarían buscando para lincharlo, pues en el sector todos ya sabrían que él fue el que dejó malherido al menor.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por ahora, está bajo el cuidado de la Policía, mientras el menor continúa luchando por su vida.

Él es ‘lámpara’, el que se entregó porque según él lo querían matar: es el que casi mata al niño de 4 años