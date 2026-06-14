Resumen: Flor Vargas, reconocida por su trayectoria en producciones como Los Victorinos, N.N., El capo y Aquí no hay quien viva, falleció a los 98 años. La noticia fue confirmada por Actores Sociedad Colombiana de Gestión, que destacó su legado como pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana, ámbitos en los que dejó una huella imborrable durante más de seis décadas de carrera.

¡Luto en la televisión colombiana! A los 98 años murió Flor Vargas, la inolvidable actriz de Los Victorinos

La actuación colombiana despide a una de sus figuras más emblemáticas. A los 98 años falleció Flor Vargas, artista que dedicó gran parte de su vida a la radio, el teatro y la televisión, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones de colombianos gracias a su participación en algunas de las producciones más recordadas del país.

La noticia fue dada a conocer este sábado 13 de junio de 2026 por Actores Sociedad Colombiana de Gestión, entidad que confirmó el deceso de la intérprete mediante una publicación en redes sociales. A través de un emotivo mensaje, la organización rindió homenaje a quien consideró una de las grandes pioneras de la industria artística nacional.

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana”, expresó la entidad.

El reconocimiento continuó destacando no solo su talento sobre los escenarios, sino también las cualidades humanas que quienes la conocieron resaltaban de manera constante.

“El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz”.

Una carrera que marcó generaciones

Con su partida, el país pierde a una actriz cuya trayectoria atravesó distintas épocas de la televisión colombiana. Su carrera se extendió durante varias décadas y le permitió asumir papeles de diversos géneros, desde el drama hasta la comedia, consolidando un nombre respetado dentro del medio artístico.

Flor Vargas hizo parte de producciones que permanecen en la memoria colectiva de los televidentes. Entre ellas figuran títulos como Los Victorinos, La saga, negocio de familia, El capo, En los tacones de Eva, Pero sigo siendo el rey y Aquí no hay quien viva. También participó en proyectos como N.N., donde interpretó a uno de los personajes más recordados de esa producción, y en otras historias que contribuyeron a fortalecer la identidad de la ficción nacional.

Su recorrido profesional comenzó mucho antes de convertirse en una presencia habitual de la pantalla chica. La radio fue uno de los primeros escenarios en los que desarrolló su vocación artística, en una época en la que las radionovelas ocupaban un lugar privilegiado dentro del entretenimiento colombiano. Más adelante, el teatro y la televisión ampliaron el alcance de un talento que terminó acompañando a millones de hogares.

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Gracias a su capacidad interpretativa y versatilidad, logró mantenerse vigente a través del paso de los años, adaptándose a nuevas narrativas y compartiendo escena con diferentes generaciones de actores. Para muchos colegas, su experiencia y disciplina se transformaron en una referencia dentro del oficio.

Los desafíos que enfrentó en sus últimos años

Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por desafíos muy distintos a los aplausos y reconocimientos que cosechó durante su carrera. La actriz atravesó dificultades económicas y un deterioro progresivo de su estado de salud que afectó significativamente su calidad de vida.

En una entrevista concedida al programa Bravíssimo, Flor Vargas habló abiertamente sobre las complicaciones que enfrentaba. Allí reveló que tenía problemas de movilidad y que varias caídas recientes habían limitado su independencia.

«No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya», relató en ese entonces.

Debido a estas dificultades, necesitaba ayuda permanente para realizar actividades cotidianas y dependía del acompañamiento de una persona encargada de asistirla. Además, manifestó su inconformidad con la periodicidad de las terapias que recibía a través de su EPS, al considerar que no eran suficientes frente a las necesidades derivadas de su proceso de recuperación.

A esas circunstancias se sumaron momentos dolorosos en el plano familiar. La actriz sobrevivió a la muerte de sus hijos Cecilia y Manuel Cabral. Este último era reconocido en el mundo del doblaje por haber prestado su voz a personajes como Mickey Mouse y Goofy. Su fallecimiento, ocurrido años atrás tras complicaciones derivadas de un trasplante de riñón, representó uno de los episodios más difíciles en la vida de la artista.

Tras conocerse la noticia de su muerte, diversas voces comenzaron a expresar mensajes de despedida y agradecimiento por el aporte que dejó a las artes escénicas del país. Su legado permanece ligado a personajes que acompañaron durante décadas a los televidentes y que hoy forman parte de la historia de la televisión colombiana.

Más allá de los reconocimientos y de la popularidad alcanzada en producciones inolvidables, Flor Vargas será recordada como una mujer que dedicó su vida al arte, abrió camino para nuevas generaciones de intérpretes y contribuyó a la construcción de una memoria audiovisual que continúa vigente en el país.

Su voz, su presencia en escena y el compromiso que demostró con cada personaje seguirán siendo parte del patrimonio artístico colombiano. Aunque el telón se haya cerrado para una de sus grandes pioneras, el recuerdo de su trabajo permanecerá vivo entre colegas, familiares y espectadores que crecieron viendo su talento en la pantalla.