¡Luto en la música latina! Falleció Abraham Quintanilla Jr., figura clave y padre de la estrella Selena Quintanilla

Resumen: Abraham Quintanilla Jr., músico, productor y principal impulsor de la carrera de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, según confirmó su hijo A.B. Quintanilla III a través de redes sociales. El anuncio, acompañado de un mensaje de despedida, generó múltiples reacciones en la música latina. Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas ni el lugar del fallecimiento, mientras se recuerda su papel en la creación y preservación del legado artístico de Selena.

La música latina vuelve a vestirse de luto. Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la recordada cantante Selena Quintanilla y figura clave detrás de su carrera artística, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla III.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde A.B. compartió un breve pero contundente mensaje que evidenció el impacto emocional de la pérdida. “Con gran tristeza les informo que mi padre falleció hoy…”, escribió, acompañando el texto con una imagen de su padre. La publicación generó una inmediata ola de reacciones y mensajes de condolencia por parte de seguidores y personalidades del mundo musical.

Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha ofrecido información adicional sobre las causas del fallecimiento ni el lugar en el que ocurrió, manteniendo estos detalles en el ámbito privado.

Abraham Quintanilla nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, en una familia de origen mexicano. En su adolescencia se integró al grupo vocal Los Dinos, con el que inició su carrera artística y logró reconocimiento regional a finales de los años cincuenta. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos: la discriminación racial de la época limitó las oportunidades del grupo dentro de una industria aún cerrada para los artistas latinos.

Décadas más tarde, ese mismo nombre, Los Dinos, cobraría un significado histórico distinto. Al identificar el talento musical de su hija Selena, Abraham decidió apostar por su carrera y se convirtió en su mánager, productor y principal estratega. Así nació Selena y Los Dinos, la agrupación familiar que integraban Selena como voz principal, A.B. en el bajo, Suzette en la batería y otros músicos que acompañaron el proyecto.

La vida de Quintanilla quedó profundamente atravesada por el asesinato de Selena en 1995, un hecho que conmocionó a la industria musical a nivel mundial. Desde entonces, dedicó sus esfuerzos a preservar el legado artístico de su hija y a mantener vigente su memoria.

La muerte de Abraham Quintanilla Jr. marca el cierre de una etapa esencial en la historia del tex-mex, dejando una huella que trasciende generaciones y continúa presente en la música latina.