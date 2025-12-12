Resumen: Lokillo Flórez revelo que, después de su tensa batalla con El Menor en la FMS World Series 2025, enfrentó una ola de hostilidad en redes que incluyó amenazas y afectó su estabilidad emocional. Aunque llegó desenfocado a la siguiente fecha en El Salvador, logró recuperarse y continuar en la competencia, destacando que este episodio evidenció el impacto real que puede tener la violencia digital en los artistas del freestyle.

Lokillo Flórez de ‘Perros Criollos’ revela que fue blanco de amenazas luego de su polémica batalla en la FMS 2025

El trovador, comediante y freestyler Lokillo Flórez rompió el silencio sobre las tensiones que vivió después de su enfrentamiento con el chileno El Menor en la FMS World Series 2025, un duelo que terminó convertido en una tormenta digital que, según dijo, casi afecta su continuidad en el certamen.

Lokillo venía de competir en Valencia, España, donde primero se midió con la española Sara Socas, batalla que ganó. Sin embargo, el ambiente cambió por completo en su segunda intervención, cuando se enfrentó a Efraín Jesús Reeve, más conocido como El Menor. La contienda fue explosiva, cargada de gestos y respuestas que encendieron la reacción del público en redes sociales.

Aunque la competencia terminó con una derrota para el colombiano y una penalización por una supuesta agresión, lo que ocurrió después fue lo que realmente lo impactó. Fanáticos de ambas partes desataron una serie de mensajes agresivos que terminaron escalando a amenazas.

“Uy, hermano, casi no la logro, honestamente, casi no la logro”, confesó en una entrevista posterior en El Salvador, donde se llevó a cabo la segunda fecha del torneo. El artista explicó que la batalla con El Menor desencadenó un ambiente en línea que no esperaba: “Lamentablemente, la batalla con El Menor generó mucha discordia en redes sociales, tanto para él como para mí. Y hubo cosas muy fuertes de parte y parte de los fans, si se les puede llamar así, amenazas de muerte pa’ allá y pa’ acá”.

Lokillo lamentó que los seguidores llevaran la competencia a un escenario que, aseguró, no representa ni al freestyle ni a las culturas de los países involucrados. “Al fin y al cabo esto es una fiesta, así tiene que ser vista, ¿no? Y venimos de países hermanos, de gente muy linda en Chile, de gente muy linda en Colombia, que no está representada por unos cuantos que hacen este tipo de cosas”, añadió.

El impacto emocional que dejó la tormenta digital lo acompañó incluso cuando llegó a El Salvador para cumplir con la fecha siguiente. El propio artista reconoció que estuvo a punto de sentirse superado.

“Estaba muy fuera de onda, viejito, muy fuera de onda y hubo un momento en que dije: ‘Bueno, el público de El Salvador no se merece mi peor versión solo porque yo esté con la mente en otra cosa’”, relató sobre la desconexión emocional con la que llegó al evento.

Pese a la presión, logró recuperar el enfoque justo antes de medirse con dos grandes exponentes: Aczino y Jony Beltrán. El colombiano perdió la primera batalla, pero se llevó la victoria en la segunda.

“En el último día logré enfocarme en lo que ya era esta batalla con Aczino y Jony y me la disfruté… Estoy feliz otra vez y volví a tener fe en que se puede uno divertir en el freestyle”, aseguró.

Lo ocurrido refleja, según Lokillo, la otra cara de la competencia: la que se libra fuera del escenario y pone a prueba no solo el nivel improvisativo, sino la salud emocional de quienes participan.